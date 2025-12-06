Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСпорт

УЄФА оштрафувала УАФ за банер "Russia is a terrorist state"

Причиною став банер "Russia is a terrorist state".

УЄФА оштрафувала УАФ за банер "Russia is a terrorist state"
УЄФА, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

УЄФА оштрафувала Українську асоціацію футболу (УАФ) за поведінку вболівальників збірної України.

Зазначається, що збірну України покарали за матчі проти збірних Боснії і Герцеговини та Ісландії на загальну суму 34 тис. євро.

Причиною покарання з боку УЄФА став банер вболівальників "Russia is a terrorist state" (Росія – терористична держава). За нього доведеться сплатити 15 тис. євро, оскільки УЄФА вважає такі написи провокативними, політичними й неприйнятними для футбольної гри. Футбольні функціонери вважають, що у футболі немає місця для таких заяв.

Крім того, УАФ оштрафували за піротехніку на 9 тис. євро, а за вибігання вболівальників на поле - на 10 тис. євро.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies