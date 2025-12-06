УЄФА оштрафувала УАФ за банер "Russia is a terrorist state"

УЄФА оштрафувала Українську асоціацію футболу (УАФ) за поведінку вболівальників збірної України.

Зазначається, що збірну України покарали за матчі проти збірних Боснії і Герцеговини та Ісландії на загальну суму 34 тис. євро.

Причиною покарання з боку УЄФА став банер вболівальників "Russia is a terrorist state" (Росія – терористична держава). За нього доведеться сплатити 15 тис. євро, оскільки УЄФА вважає такі написи провокативними, політичними й неприйнятними для футбольної гри. Футбольні функціонери вважають, що у футболі немає місця для таких заяв.

Крім того, УАФ оштрафували за піротехніку на 9 тис. євро, а за вибігання вболівальників на поле - на 10 тис. євро.