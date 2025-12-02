Заплітний про «срібло» Чемпіонату світу: «Це результат стилю мого життя»

Срібний призер чемпіонату світу з карате Андрій Заплітний ексклюзивно для LB.ua поділився враженнями від виступу на світовій першості в Єгипті.

Він заявив, що нагорода стада наслідком важкої роботи, яку він виконує упродовж усього життя.

«Срібло для мене — це результат мого стилю життя, те, чим я живу, те, чим надихаюсь і надихаю інших. Це показник того, що можна мати як багато поразок, так і багато перемог. Головне – не зраджувати своїм цілям та мріям», – сказав Заплітний.

У фіналі чемпіонату світу українець поступився господарю змагань – Аблаллі Абдельазізу. На думку українця, причиною поразки стало неправильне планування сутички.

«План на те і план, що він не завжди може спрацювати. Можна говорити багато виправдань, але я скажу тільки, що дякую за гарну конкуренцію. До нових зустрічей на татамі», – зауважив Андрій.

Водночас срібний призер чемпіонату світу наголосив на тому, що найпринциповішим поєдинком на турнірі був не фінал.

«У кожному поєдинку був гідний суперник, окрім півфіналу, звісно. Там був представник "країни 404", і саме цей поєдинок був принциповим. Це дало ще більше сил і енергії показати світу нашу українську міць.

Ще за день до поєдинків я вже мав уявлення, що може так скластися. Розумів, що півфінал буде напруженим, тому готувався до цього ментально. Хвилювання були, але їх треба було правильно акумулювати в силу й тактичну грамотність на татамі. Дякую тренерам! Ми все правильно зробили і довели на весь світ, що є кращими», – пояснив він.

Нагадаємо, в активі збірної України з карате дві медалі Чемпіонату світу. Бронзову нагороду виборола Анжеліка Терлюга.