Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСпорт

Заплітний про «срібло» Чемпіонату світу: «Це результат стилю мого життя»

На чемпіонаті світу з карате Україна здобула «срібло» й «бронзу».

Заплітний про «срібло» Чемпіонату світу: «Це результат стилю мого життя»
Андрій Заплітний зі срібною медаллю ЧС
Фото: Instagram/karatefocus

Срібний призер чемпіонату світу з карате Андрій Заплітний ексклюзивно для LB.ua поділився враженнями від виступу на світовій першості в Єгипті.

Він заявив, що нагорода стада наслідком важкої роботи, яку він виконує упродовж усього життя. 

«Срібло для мене — це результат мого стилю життя, те, чим я живу, те, чим надихаюсь і надихаю інших. Це показник того, що можна мати як багато поразок, так і багато перемог. Головне – не зраджувати своїм цілям та мріям», – сказав Заплітний. 

У фіналі чемпіонату світу українець поступився господарю змагань – Аблаллі Абдельазізу. На думку українця, причиною поразки стало неправильне планування сутички.

«План на те і план, що він не завжди може спрацювати. Можна говорити багато виправдань, але я скажу тільки, що дякую за гарну конкуренцію. До нових зустрічей на татамі», – зауважив Андрій. 

Водночас срібний призер чемпіонату світу наголосив на тому, що найпринциповішим поєдинком на турнірі був не фінал.

«У кожному поєдинку був гідний суперник, окрім півфіналу, звісно. Там був представник "країни 404", і саме цей поєдинок був принциповим. Це дало ще більше сил і енергії показати світу нашу українську міць.

Ще за день до поєдинків я вже мав уявлення, що може так скластися. Розумів, що півфінал буде напруженим, тому готувався до цього ментально. Хвилювання були, але їх треба було правильно акумулювати в силу й тактичну грамотність на татамі. Дякую тренерам! Ми все правильно зробили і довели на весь світ, що є кращими», – пояснив він.

Нагадаємо, в активі збірної України з карате дві медалі Чемпіонату світу. Бронзову нагороду виборола Анжеліка Терлюга.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies