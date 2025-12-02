Суд у Лозанні дозволив російським лижникам кваліфікуватися на Олімпіаду як "нейтральним" спортсменам

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні частково задовольнив апеляцію, подану на рішення Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS), яка не допустила російських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.
Про це йдеться в рішенні суду.
Як повідомлялося, 21 жовтня рада FIS відмовилася допускати російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях, і російські лижники та сноубордисти не мали брати участь у кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Асоціація лижних видів спорту та Паралімпійський комітет Росії подали апеляцію - вони стверджували, що рішення FIS "порушує статут та принципи організації про політичну нейтральність та відсутність дискримінації".
У CAS зазначили, що апеляція була розглянута "в прискореному режимі" у зв’язку з майбутніми кваліфікаційними змаганнями. Суд ухвалив, що статут FIS захищає спортсменів від дискримінації та вимагає від організації політичної нейтральності, тому російським та білоруським спортсменам має бути дозволено брати участь у міжнародних змаганнях.
Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д Ампеццо з 6 до 22 лютого 2026 року, Паралімпійські ігри – з 6 до 15 березня.
Естафета Олімпійського вогню почнеться у Римі, вона триватиме з 6 грудня 2025 року до 6 лютого 2026 року. Завершиться естафета у Мілані, коли під час церемонії відкриття XXV зимових Олімпійських ігор полум’я запалає на стадіоні “Сан-Сіро”.
Раніше повідомлялося, що на Зимові Олімпійські ігри 2026 року допущено трьох спортсменів, які так чи інакше демонстрували підтримку російській агресії.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міжнародний Олімпійський комітет запровадив санкції проти Росії та Білорусі. Відповідно до цих обмежень, у цих країнах не проводитимуться міжнародні змагання; гімни, прапори та інші національні символи двох країн не можуть демонструватися на будь-яких міжнародних змаганнях, а чиновники та інші посадові особи не мають права отримати акредитацію чи запрошення на такі заходи.
- МОК також рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань.
- У березні 2023 року МОК випустив рекомендації, з урахуванням яких міжнародні спортивні федерації можуть допускати російських та білоруських спортсменів до змагань. Для цього спортсменам потрібно виконати кілька умов. Серед них – не підтримувати вторгнення Росії в Україну і не мати зв’язків із силовими структурами.
- На літній Олімпіаді в Парижі 2024 року брали участь 15 російських спортсменів у нейтральному статусі.