Суд у Лозанні дозволив російським лижникам кваліфікуватися на Олімпіаду як "нейтральним" спортсменам

У CAS зазначили, що апеляція була розглянута "в прискореному режимі".

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні частково задовольнив апеляцію, подану на рішення Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS), яка не допустила російських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

Про це йдеться в рішенні суду.

Як повідомлялося, 21 жовтня рада FIS відмовилася допускати російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях, і російські лижники та сноубордисти не мали брати участь у кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Асоціація лижних видів спорту та Паралімпійський комітет Росії подали апеляцію - вони стверджували, що рішення FIS "порушує статут та принципи організації про політичну нейтральність та відсутність дискримінації".

У CAS зазначили, що апеляція була розглянута "в прискореному режимі" у зв’язку з майбутніми кваліфікаційними змаганнями. Суд ухвалив, що статут FIS захищає спортсменів від дискримінації та вимагає від організації політичної нейтральності, тому російським та білоруським спортсменам має бути дозволено брати участь у міжнародних змаганнях.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д Ампеццо з 6 до 22 лютого 2026 року, Паралімпійські ігри – з 6 до 15 березня.

Естафета Олімпійського вогню почнеться у Римі, вона триватиме з 6 грудня 2025 року до 6 лютого 2026 року. Завершиться естафета у Мілані, коли під час церемонії відкриття XXV зимових Олімпійських ігор полум’я запалає на стадіоні “Сан-Сіро”.

Раніше повідомлялося, що на Зимові Олімпійські ігри 2026 року допущено трьох спортсменів, які так чи інакше демонстрували підтримку російській агресії.