Помер футболіст і тренер Володимир Мунтян

Сьогодні, 1 грудня, помер футболіст київського “Динамо” та збірної СРСР, тренер Володимир Мунтян.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Зазначається, що Володимир Мунтян помер на 80-му році життя після тривалої хвороби.

Володимир Мунтян був найкращим гравцем СРСР 1969 року, сім разів ставав чемпіоном країни, дворазовим володарем Кубка СРСР, переможцем Кубку кубків і Суперкубку УЄФА.

У складі збірної СРСР він був учасником чемпіонату світу 1970 року та віцечемпіоном Європи 1972 року.

Також Володимир Мунтян займав посаду віцепрезидента Асоціації ветеранів футболу України.