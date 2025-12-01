Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСпорт

Помер футболіст і тренер Володимир Мунтян

Він помер на 80-му році життя після тривалої хвороби. 

Помер футболіст і тренер Володимир Мунтян
Володимир Мунтян
Фото: УАФ

Сьогодні, 1 грудня, помер футболіст київського “Динамо” та збірної СРСР, тренер Володимир Мунтян.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Зазначається, що Володимир Мунтян помер на 80-му році життя після тривалої хвороби.

Володимир Мунтян був найкращим гравцем СРСР 1969 року, сім разів ставав чемпіоном країни, дворазовим володарем Кубка СРСР, переможцем Кубку кубків і Суперкубку УЄФА.

У складі збірної СРСР він був учасником чемпіонату світу 1970 року та віцечемпіоном Європи 1972 року.

Також Володимир Мунтян займав посаду віцепрезидента Асоціації ветеранів футболу України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies