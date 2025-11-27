Ліга чемпіонів: Лунін пропустив тричі від греків, "Баварія" програла вперше в сезоні

"ПСЖ" Забарного виймав з воріт багато, але забив ще більше.

У Лізі чемпіонів другий ігровий день п'ятого туру видався надрезультативним: у 9 матчах команди відзначилися аж 42 голами.

За мадридський "Реал" у виїзному поєдинку з "Олімпіакосом" нарешті зіграв Андрій Лунін. Український голкіпер пропустив тричі, але "бланкос" усе одно святкували перемогу завдяки покеру у виконанні Кіліана Мбаппе.

Ілля Забарний на усі найцікавіші події матчу свого "ПСЖ" з "Тоттенгемом" дивився з лави запасних, а на поле вийшов лише у компенсований час на лічені секунди. Без нього французи примудрилися тричі виймати м'ячі з власних воріт, але забили все одно більше - аж 5. Хет-трик у Вітіньї, якого Забарний і замінив.

Першої поразки у сезоні аж 26 листопада зазнала мюнхенська "Баварія", яка у Лондоні поступилася "Арсеналу" 1:3. "Каноніри" тепер - єдина команда, яка у основному раунді Ліги чемпіонів йде без втрат очок.

В інших матчах кризовий "Ліверпуль" зганьбився вдома проти "ПСВ" 1:4, "Аталанта" на виїзді розбила "Айнтрахт" 3:0, а "Атлетіко" у компенсований час вирвав перемогу в "Інтера" 2:1.