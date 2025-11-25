Решта учасників плейоф кваліфікації ЧС-2026 також потрапили в останній кошик жеребкування.

Збірна України з футболу потрапить в останній кошик жеребкування ЧС-2026, якщо зможе здолати стадію плейоф європейського відбору.

Це вказано на сайті ФІФА.

Решта учасників плейоф кваліфікації ЧС-2026 також потрапили в останній кошик жеребкування. Таким чином збірна України точно не зіграє з Йорданією, Кабо-Верде, Ганою, Кюрасао, Гаїті, Новою Зеландією, а також двома переможцями міжконтинентального та трьома - європейського плейоф.

Склади кошиків на жеребкування групового етапу ЧС-2026

Кошик 1: Канада, Мексика, США, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина

Кошик 2: Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенеґал, Іран, Республіка Корея, Еквадор, Австрія, Австралія

Кошик 3: Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д'Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, ПАР

Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія, два переможці міжконтинентального плейоф і чотири переможці європейського плейоф.

Втім, Україна спочатку має здолати двох суперників в плейоф. У півфіналі відбору збірна України гратиме проти Швеції 26 березня 2026 року. Потім, за умови перемоги, українські футболісти зіграють проти переможця пари Польща - Албанія.