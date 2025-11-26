Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліга чемпіонів: "Челсі" знищив "Барселону", "Сіті" програв "Баєру"

Перші очки нарешті заробила "Бенфіка" двох українців.

Ліга чемпіонів: "Челсі" знищив "Барселону", "Сіті" програв "Баєру"
Челсі - Барселона 3:0
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів розпочався п'ятий тур основного етапу - у центральному матчі ігрового дня чемпіон світу "Челсі" приймав "Барселону".

Гра склалася на диво переконливо для англійців: вже в першому таймі вони і повели в рахунку завдяки автоголу суперника, і опинилися в більшості після другої жовтої для Араухо. По перерві залишалося тільки довершити справу - і це обернулося перемогою 3:0.

"Манчестер Сіті" вдома досить несподівано програв леверкузенському "Баєру". Голи Грімальдо і Шика у кожному з таймів принесли "фармацевтам" три очки і підйом в зону плей-оф в турнірній таблиці.

Нарешті потішилися українці у "Бенфіці": Анатолій Трубін провів сухий матч, Георгій Судаков взяв участь у гольовій атаці, а підопічні Жозе Моурінью виграли 2:0 у поки головних невдах етапу ліги - амстердамського "Аякса".

В інших матчах "Ювентус" на характері обіграв "Буде-Глімт" 3:2, "Боруссія" Дортмунд розгромила "Вільярреал" 4:0, а "Наполі" не дав сенсаційному "Карабаху" знову набрати очки - 2:0. 
