Ліга чемпіонів: "Челсі" знищив "Барселону", "Сіті" програв "Баєру"

У футбольній Лізі чемпіонів розпочався п'ятий тур основного етапу - у центральному матчі ігрового дня чемпіон світу "Челсі" приймав "Барселону".

Гра склалася на диво переконливо для англійців: вже в першому таймі вони і повели в рахунку завдяки автоголу суперника, і опинилися в більшості після другої жовтої для Араухо. По перерві залишалося тільки довершити справу - і це обернулося перемогою 3:0.

"Манчестер Сіті" вдома досить несподівано програв леверкузенському "Баєру". Голи Грімальдо і Шика у кожному з таймів принесли "фармацевтам" три очки і підйом в зону плей-оф в турнірній таблиці.

Нарешті потішилися українці у "Бенфіці": Анатолій Трубін провів сухий матч, Георгій Судаков взяв участь у гольовій атаці, а підопічні Жозе Моурінью виграли 2:0 у поки головних невдах етапу ліги - амстердамського "Аякса".

В інших матчах "Ювентус" на характері обіграв "Буде-Глімт" 3:2, "Боруссія" Дортмунд розгромила "Вільярреал" 4:0, а "Наполі" не дав сенсаційному "Карабаху" знову набрати очки - 2:0.