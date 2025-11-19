Збірна України посіла 28-ме місце у оновленому рейтингу ФІФА

В порівнянні з попереднім рейтингом Україна втратила одну позицію.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних збірних.

У цьому рейтингу збірна України має коефіцієнт 1557,47 бала і посідає 28-й рядок. Серед збірних Європи Україна має 14-й показник.

В порівнянні з попереднім рейтингом Україна втратила одну сходинку після поразки від Франції і перемоги над Ісландією. Також за цей час збірна України вийшла до плейоф кваліфікації ЧС-2026.

Рейтинг очолює Іспанія (1877,18), на другій позиції Аргентина (1873,33), третє місце займає Франція (1870,00).

Крім них, до топ-10 увійшли Англія (1834,12), Бразилія (1760,85), Португалія (1760,38), Нідерланди (1756,27), Бельгія (1730,71), Німеччина (1724,15) та Хорватія (1716,88).