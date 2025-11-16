Відбір до ЧС. Україна – Ісландія. Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 16 листопада, збірна України зіграє проти Ісландії у шостому матчі відбору до Чемпіонату світу 2026 року!

Владислав Ванат під час матчу з Ісландією

22. ААААААААААА!!!!!!!!! НУ ЧОМУ Ж ТАК НЕ ЩАСТИТЬ???? Калюжний відібрав у центрі поля, а Зубков одразув віддав на Циганкова. Віктор у фірмовому стилі змістився ближче до центру й завдав потружного удару, після якого м'яч влучив у поперечину!!!

21. Циганкоооов! Красиво обійшов суперника в центрі поля й продовжував атаку через Зубкова, якого ДУЖЕ жорстко зустрів Палссон.

20. Палссон виконав довгий крос з аута, але в штрафному наші розібралися й вибили м'яч.

19. Поки не видно, хто з нашої команди керує діями всього колективу, хто деригент. З Малиновським щільно грають.

Давайте не забувати, що ісландців рахунок повністю влаштовує.

17. Забарний віддав філіграний пас на Малиновського, а той відпасував на Циганкова. Віктор оцінив ситуацію й наважився на подачу. Було перспективно, але трішки не вистачило.

16. Українці намагаються розвивати атаки лівим флангом, але ісландці поки діють дисципліновано.

15. Ванат втратив м'яч після боротьби корпусом з Інгасоном. Складно Владу протистояти фізично потужним суперникам.

14. Циганков намагався знайти пасом Коноплю, але Еллертссон був проти.

13. Ванат не цураєтсья захисної роботи, повертається аж до своїх воріт! Загалом можна зауважити, що українці намагаються захищатися всією командою.

12. Матвієнко ледь не зварив каші... Отримав пас, потрапив під пресинг Віллумссона й вирішив просто викотити м'яч в аут. Це краще, ніж віддати його супернику.

11. Зубков отримав м'яч після помилки ісландців і подав у штрафний – Олафссон зафіксував м'яч.

10. Українці організовують позиційну атаку. Конопля наважився на уже фіормивй черпачок у штрафний, де на м'яч чатував Ванат. Влад обробив ігровий прилад, але пробити влучно другим дотиком не вдалося.

9. Відчувається, що наші хвилюються через важливість гри. Вистачає дрібних помилок.

8. Той таки Гудмундссон на подачі. Непогано він закрутив у штрафний Трубіна, м'яч відскочив від декількох футболістів і потрапив до Ярмолюка. Той одразу віддав на Ваната, але Влад банально не встиг добігти.

7. Гудмундссон на підступах до штрафного запустив пасом Еллертссона, а останній спробував прострілити – кутовий.

6. Еллертссон намагався пробігти лівим флангом, але Руслан Малиновський перекрив йому кисень і відігнав подалі.

5. Ще один крос від ісландців не знайшов адресата на нашій половині поля. Загалом суперник поки більше контролює м'яч.

4. Матвієнко розпочинає атаку, віддає на Забарного. Футболіст "ПСЖ" обігрався з Циганковим і отримав його назад. Спільними зусиллями допраивли м'яч до Ваната. Він попрацював корпусом, але суддя зафіксував положення поза грою.

3. Зубков наважився на удар недалеко від воріт Олафссона, але м'яч відверто звалився з ноги!

2. Миколенко стоїть біля краю поля з м'ячем. Його навчили в АПЛ далеко вкидати. Вкинув, ісландці вибили, ще один аут.

1. Ісландці з місця – в кар'єр! Розіграли м'яч і запустили його вперед. Зубков розібрався, перехопив і віддав на Матвієнка.

Матч розпочався!!!

19:57 Лунає гімн України! Ну розчехліться ж ви, пацани!

18:53. Команди вже у підтрибунці!

18:40. До матчу залишилося 20 ХВИЛИН! Готові?

18:30. А наші тим часом уже на базі!

18:20. Дещо забули з вами! Форма збірної України, яку ви вже встигли побачити в публікації з роздягальні! Хто не бачив – ось унизу продублюємо.

Фото: УАФ Форма Ісландії на матч з Україною

Фото: УАФ Форма України на матч проти Ісландії

18:15. А ось тут сьогодні міг би сидіти Андрій Лунін:)

Фото: Дан Балашов/УАФ Лава запасних стадіону «Легія»

18:10. Вайбіку вам трішки в стрічку!

18:05. Ну от як можна програти після того, як виходиш на матч із ТАКОЇ роздягальні? Ми думаємо, що ніяк!

18:02. Стартова одинадцятка збірної Ісландії: Олафссон – Еллертссон, Магнуссон, Інгассон, Палссон – Гудмундссон, Йоганнессон, Геральдссон – Торстейнссон, Гудйонсен, Віллумссон.

18:00. Ну що, пішла вода гаряча! До вашої уваги стартовий склад збірної України на вирішальну гру відбору: Трубін – Миколенко, Матвієнко (К), Забарний, Конопля – Малиновський, Калюжний, Ярмолюк – Зубков, Ванат, Циганков.

17:55. У минулому матчі проти Ісландії українці відзначилися п'ять разів, але й самі пропустили тричі... Згадаємо, як це було!

Фото: УАФ Руслан Малиновський

17:50. Граємо сьогодні на варшавському стадіоні«Легія»! Нормальна поляна!

Фото: Дан Балашов/УАФ Стадіон «Легія»

17:45. Вітаємо, друзі! Сьогодні збірна України зіграє проти Ісландії за вихід у плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року! Підопічних Сергія Реброва у цьому матчі влаштує лише перемога! Чому – дивіться в тексті, який ми підготували для вас!

16 листопада 2025 року. Варшава. «Легія». Початок матчу – о 19:00. Температура повітря +7С.

Ласкаво просимо на шостий матч кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 з футболу у групі D між збірною України й командою Ісландії.

Стартові склади:

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко (К), Забарний, Конопля, Малиновський, Калюжний, Ярмолюк, Зубков, Ванат, Циганков.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Ісландія: Олафссон, Еллертссон, Магнуссон, Інгассон, Палссон, Гудмундссон, Йоганнессон, Геральдссон, Торстейнссон, Гудйонсен, Віллумссон.

Головний тренер – Арнар Гуннлаугссон (Ісландія).

Арбітр – Ентоні Тейлор (Англія).