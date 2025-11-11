​Мінспорту позбавило звань самбіста Риндовського, який виїхав із України і хоче представляти Росію на змаганнях

Міністерство молоді і спорту позбавило самбіста Максима Риндовського спортивних звань.
Про це повідомила пресслужба Мінспорту.
Згідно з наказом, Риндовський позбавлений звань: "Майстер спорту України" з боротьби самбо і боротьби Кураш, "Майстер спорту України міжнародного класу" з боротьби самбо і "Заслужений майстер спорту України" з боротьби самбо.
Риндовський відомий своїми проросійськими поглядами. Він виїхав із України в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії.
У серпні 2025 року спортсмен заявив, що хоче виступати під російським прапором на міжнародному рівні.
- У березні Мінспорту позбавило спортивних звань спортсменів, які зрадили Україну. Серед них - футболісти Анатолій Тимощук і Кахам Каладзе, а також шахіст Сергій Карякін.