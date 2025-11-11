Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
​Мінспорту позбавило звань самбіста Риндовського, який виїхав із України і хоче представляти Росію на змаганнях

У серпні він заявив, що хоче виступати під російським прапором на міжнародному рівні.

​Мінспорту позбавило звань самбіста Риндовського, який виїхав із України і хоче представляти Росію на змаганнях
Максим Риндовський
Фото: sport-express.ua/

Міністерство молоді і спорту позбавило самбіста Максима Риндовського спортивних звань.

Про це повідомила пресслужба Мінспорту. 

Згідно з наказом, Риндовський позбавлений звань: "Майстер спорту України" з боротьби самбо і боротьби Кураш, "Майстер спорту України міжнародного класу" з боротьби самбо і "Заслужений майстер спорту України" з боротьби самбо.

Риндовський відомий своїми проросійськими поглядами. Він виїхав із України в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії. 

У серпні 2025 року спортсмен заявив, що хоче виступати під російським прапором на міжнародному рівні.
