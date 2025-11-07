Метальник молота Кохан розповів, чим займатиметься між змагальними сезонами

Український легкоатлет, який спеціалізується на метанні молота, Михайло Кохан розповів, що планує робити під час перерви між сезонами.

Він сказав це для LB.ua на саміті SBC Summit Ukraine.

«У нас немає зимового сезону, тому я зараз трішки відпочиваю. Є тренування, але вони доволі лайтові, щоб підтримувати форму й, коли прийде час, підготуватися на максимум», – розповів Кохан.

За його словами, зараз у нього буде час попрацювати над собою.

«Поки є час, можна зробити те, що відкладав через напружений графік. Потрібно думати над тим, щоб популяризувати себе, збільшувати свою медійність, бо життя після спорту не закінчується. Потрібно вже зараз думати, з чим ти залишишся. Водночас можу зауважити, що свої цілі у спорті я ще не виконав. Ще є над чим працювати, що вдосконалювати, і чого досягати. Вірю, що все вдасться», – пояснив легкоатлет.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо, Японія, Михайло Кохан продемонстрував свій персональний рекорд (82,02 метра), але не зміг здобути медаль, ставши четвертим. Загалом в активі збірної України одна медаль на світовій першості – «бронза» Ярослави Магучіх.