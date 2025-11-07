Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСпорт

Метальник молота Кохан розповів, чим займатиметься між змагальними сезонами

Легкоатлет став четвертим на Чемпіонаті світу в Токіо.

Метальник молота Кохан розповів, чим займатиметься між змагальними сезонами
Михайло Кохан виступає на Чемпіонаті світу
Фото: EPA/UPG

Український легкоатлет, який спеціалізується на метанні молота, Михайло Кохан розповів, що планує робити під час перерви між сезонами.

Він сказав це для LB.ua на саміті SBC Summit Ukraine.

«У нас немає зимового сезону, тому я зараз трішки відпочиваю. Є тренування, але вони доволі лайтові, щоб підтримувати форму й, коли прийде час, підготуватися на максимум», – розповів Кохан.

За його словами, зараз у нього буде час попрацювати над собою.

«Поки є час, можна зробити те, що відкладав через напружений графік. Потрібно думати над тим, щоб популяризувати себе, збільшувати свою медійність, бо життя після спорту не закінчується. Потрібно вже зараз думати, з чим ти залишишся. Водночас можу зауважити, що свої цілі у спорті я ще не виконав. Ще є над чим працювати, що вдосконалювати, і чого досягати. Вірю, що все вдасться», – пояснив легкоатлет.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо, Японія, Михайло Кохан продемонстрував свій персональний рекорд (82,02 метра), але не зміг здобути медаль, ставши четвертим. Загалом в активі збірної України одна медаль на світовій першості – «бронза» Ярослави Магучіх.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies