На ЧС-2025 з легкої атлетики у Токіо встановлено світовий рекорд зі стрибків з жердиною

На Чемпіонаті світу з легкої атлетики у Токіо встановлено світовий рекорд зі стрибків з жердиною.

Про це повідомляє Укрінформ.

Переможцем змагань став швед Арман Дюплантіс. Він з останньої спроби встановив світовий рекорд - 6,30 метра.

Другий результат показав грек Еммануїл Караліс (6,00 м), третій - австралієць Кертіс Маршалл (5,95 м).

Таким чином Дюплантіс вчетверте оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною у 2025 році. Це вдалося йому вже 14 разів у кар'єрі.

Чемпіонат світу у японській столиці триватиме до 21 вересня.