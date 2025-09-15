Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
На ЧС-2025 з легкої атлетики у Токіо встановлено світовий рекорд зі стрибків з жердиною
ГоловнаСпорт

На ЧС-2025 з легкої атлетики у Токіо встановлено світовий рекорд зі стрибків з жердиною

Світовий рекорд встановив швед Арман Дюплантіс.

Арман Дюплантіс
Фото: EPA/UPG

На Чемпіонаті світу з легкої атлетики у Токіо встановлено світовий рекорд зі стрибків з жердиною.

Про це повідомляє Укрінформ.

Переможцем змагань став швед Арман Дюплантіс. Він з останньої спроби встановив світовий рекорд - 6,30 метра.

Другий результат показав грек Еммануїл Караліс (6,00 м), третій - австралієць Кертіс Маршалл (5,95 м).

Таким чином Дюплантіс вчетверте оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною у 2025 році. Це вдалося йому вже 14 разів у кар'єрі.

Чемпіонат світу у японській столиці триватиме до 21 вересня.
