Зв’язуючий збірної України з волейболу Щитков про ЧС: «Завдання – вийти з групи»

Зв’язуючий збірної України з волейболу Віталій Щитков розповів LB.ua, яке завдання стоїть перед командою на Чемпіонаті світу.

«Мої амбіції — виступити гарно і, головне, вдало на Чемпіонаті світу. Я не скажу, що ми маємо заявити про себе гучно. Минулого року стали сьомими на Чемпіонаті світу, і дуже прикро, що зараз ніхто про це не говорить і не згадує. Нам буде дуже важко перевершити той результат, але наше завдання мінімум — вихід з групи, а далі побачимо, на кого вийдемо в плей-оф. Будемо рухатися поступово: зараз у нас три гри і кожна вирішальна», — заявив волейболіст.

До Чемпіонату світу з волейболу українська команда готувалася в Катарі. Упродовж збору українці зіграли дві гри. Щитков позитивно оцінив рівень підготовки збірної до змагань.

«Збір у Катарі — це як додатковий тренувальний збір перед Чемпіонатом світу. Ми зіграли товариські матчі — це нормально мати перед великим турніром такі поєдинки. Звичайні тренувальні ігри з не найскладнішими суперниками. Ми подивилися на свою форму, на те, які робимо помилки, на якій ми стадії підготовки і що нам потрібно змінити чи додати. Перші ігри, перші партії були втягувальними після довгої перерви, але потім з кожною партією і грою ми додавали, виправляли помилки й налагоджували загальну гру. Тренер змінював гравців, щоб подивитися, хто в якій формі. Я вважаю, що вже зараз ми в гарній фізичній формі, добре готові технічно», — пояснив Щитков.

Збірна України з волейболу розпочне свій шлях на ЧС матчем проти Бельгії 14 вересня.