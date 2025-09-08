Формула-1. Гран-прі Італії. Ферстаппен перемагає у найшвидшій гонці в історії

Королівські перегони повернулися після тритижневої паузи гонкою в Монці. Одразу зауважимо, що вболівальники чекали не дарма. Гран-прі Італії видався багатим на рекорди й видовища. Макс Ферстаппен знову на вершині п’єдесталу, пілоти «Макларен» укотре не можуть поділити між собою лідерство всередині команди, а «Феррарі» вже звично залишили своїх фанів у повному ауті.

Етап Ферстаппена

Після перерви Макс Ферстаппен повернувся свіжим, бадьорим і натхненним. Про це свідчать цифри перегонів у Монці.

Усе почалося ще у кваліфікації, де Ферстаппен ледь не буквально вигриз собі поул-позицію, залишивши позаду Норріса й Піастрі. Цей поул став особливим для нідерландця – він зміг побити рекорд Себастьяна Феттеля, який за свою кар’єру в «Ред Булл» здобув 44 поули. У Макса таких тепер 45.

Фото: EPA/UPG Болід Макса Ферстаппена

Окрім поулу, Ферстаппен примудрився оновити ще декілька рекордів. Він перевершив результат Льюїса Гемілтона 5-річної давнини, проїхавши коло за 1:18,792 с. Саме цей показник став найкращим часом в історії автодрому Монца. Під час проходження цього кола Макс розігнався до 264,68 км/год. Таким чином, це коло нідерландця стало рекордним, найшвидшим в історії Формули-1.

Упродовж перегонів Макс продемонстрував надякісний рівень водіння. Після зрізу першого повороту Ферстаппен абсолютно спокійно на прохання команди віддав лідерство Норрісу, щоб не отримати штраф. Усі були впевнені, що Ландо почне відриватися, але не сталося, як гадалося. Ферстаппен, як у найкращі для себе часи, швидко повернув собі перше місце й упевнено утримував його до кінця перегонів.

Фото: EPA/UPG Нідерландець Макс Ферстаппен

Ферстаппен, здається, куражився, ба більше – кайфував від усього, що відбувалося. Раз за разом він записував на своє ім’я найшвидше коло у гонці. Цікаво, що робив він це під керівництвом Лорана Мекіса, для якого ця перемога стала першою на чолі «Ред Булл».

«Усе було трохи краще, ніж очікувалося. Як тільки я повернувся в лідери, я просто спробував зосередитися на своєму власному темпі, і він продовжував розвиватися, усе йшло добре. Я б сказав, що лише за останні, можливо, шість-вісім кіл того періоду я почав трохи страждати на мідіумі. Але до того моменту, так, цього разу це було приємно.

Болід робив трохи більше того, що мені подобалося. Здається, ці вихідні стали ще одним кроком уперед у поведінці машини, і це також проявляється в гонці. Тож це було великим позитивом для нас.

Фото: EPA/UPG Ферстаппен з кубком

Ми використали звичайну стратегію з переходом з мідіуму на хард. А «Макларени» залишилися на трасі, сподіваючись на машину безпеки. Думаю, саме тому розрив на фініші був трохи більшим, ніж мав би бути. Але все ж для нас це були неймовірні вихідні», – сказав Ферстаппен.

Дивні розбірки у «Макларен» тривають

А що там у Норріса й Піастрі? Хоча «Макларен» мають найкращі й, головне, найшвидші боліди сезону, їхні пілоти перебувають на вершині особистого заліку, а команда очолює Кубок конструкторів, у «Макларен» примудряються створювати собі проблеми самостійно там, де їх не могло б бути.

Фото: EPA/UPG Пілот "Макларен" Ландо Норріс

До прикладу, в Італії гонка була стабільною: Норріс йшов слідом за Ферстаппеном, а третім був Піастрі. Однак уже наприкінці гонки, будучи попереду, Норріс чомусь захотів піти на піт-стоп після Піастрі. Команда, звісно, прислухалася до свого пілота і покликала Оскара в бокси першим. Далі був концерт. Під час піт-стопу британця механіки спрацювали погано, внаслідок чого Ландо втратив забагато часу і врешті саме Норріс став третім, пропустивши вперед свого партнера по команді.

Далі було ще веселіше. «Макларен» наказали Піастрі пропустити вперед Норріса, що він і зробив. Дивно, враховуючи те, що саме між Норрісом і Піастрі точиться боротьба за корону цього сезону.

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі під час гонки

Це рішення врешті прокоментував бос «Макларен», Андреа Стелла:

«Коли прийшла пора заїжджати в бокси, ми зазвали першим Оскара, але в нас точно не було наміру вивести його вперед. На жаль, піт-стоп Ландо затягнувся. Але оскільки так склалося, що Оскар заїхав першим, а другий піт-стоп був довгим, ми вирішили, що справедливо буде залишити розклад таким, яким він був до заїзду в бокси.

Упевнений, що Оскар не матиме жодних проблем із цим рішенням, що ми, власне, вже почули по радіо під час гонки. Ми цінуємо ті принципи, які є у нас у "Макларен"», – сказав Стелла.

Фото: EPA/UPG Трійка кращих за підсумками гонки (зліва направо: Ландо Норріс, Макс Ферстаппен, Оскар Піастрі))

Як наслідок, маємо такий подіум: Ферстаппен – перший, Норріс – другий, Піастрі – третій.

Особистий залік пілотів після Гран-прі Італії (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 324 очки; Ландо Норріс («Макларен») — 293; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 230; Джордж Расселл («Мерседес») — 194; Шарль Леклер («Феррарі») — 163.

«Феррарі» знову біля розбитого корита

Перерва на роздуми, етап у рідній Італії… Здається, усе грало цього разу на користь «Феррарі» і все вело до того, що саме тут Леклер і Гемілтон повинні себе проявити.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемілтон за кермом

Але… не цього разу. Усе почалося з безглуздого штрафу Гемілтона, який відкинув його на 10-ту стартову позицію в головній гонці. Так, Льюїс потім надолужив втрачене й урешті фінішував шостим, але цього точно недостатньо.

Фото: EPA/UPG Шарль Леклер

Леклер натомість став четвертим у кваліфікації, провів гонку доволі стабільно, фінішувавши на тій же четвертій позиції, але, знову-таки, це не той результат, який потрібний Скудерії.

Тож, як підсумок Гран-прі, італійські фани мусили радіти за Ферстаппена й аж ніяк не за своїх пілотів.

У Кубку конструкторів «Макларен» збільшили свій відрив від другого «Феррарі» до 337 очок.

Кубок конструкторів після Гран-прі Італії (п’ятірка кращих):

«Макларен» — 617 очок; «Феррарі» — 280; «Мерседес» — 260; «Ред Булл» — 239; «Вільямс» — 86.

Наступний Гран-прі сезону-2025 Формули-1 відбудеться у неділю, 21 вересня, в азербайджанському Баку.