Відбір до ЧС. Україна – Франція (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні збірна України з футболу зіграє перший матч кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу.

Калюжний бореться з Коне під час матчу

Світлини з матчу:

Фото: EPA/UPG Мбаппе і Забарний

Фото: EPA/UPG Зінченко протистоїть Дуе

Фото: EPA/UPG Калюжний пасує на партнера по команді

Фото: EPA/UPG Конопля і Баркола дивляться на м'яч

Фото: EPA/UPG Назаренко намагається грати в атаці

Фото: EPA/UPG Калюжний грає головою

Фото: EPA/UPG Олісе святкує гол

Статистичні показники матчу (Україна – Франція): володіння м'ячем (44:56), удари (16:8), удари в площину воріт (3:6), кутові (4:4), фоли (10:8).

Матч завершено!!!

90+3. Вааанааааат!!! Очеретько знайшов Влада розрізним пасом, вивів його на ворота Меньяна, але українець не зміг переграти голкіпера французів. Той ногами парирував удар.

90. Три хвилини додає головний арбітр матчу.

88. Другий гол вплинув на наших психологічно. Намагаються дограти і не пропустити більше.

Мбаппе під час голу показав Забарному, що легко на найвищому рівні не буде. На правду, красиво розібрався Кіліан. Одягаємо капелюх, щоб зняти його перед французом.

І це ще не все. Далі будуть заміни.

83. Ще дві заміни від Реброва: Бондаренко й Очеретько вийшли на поле, а Судаков і Ярмолюк пішли відпочивати.

81. Гооооол!!! Мбаппе один в один проти Забарного! Обіграв француз Іллю і другим дотиком прошив Трубіна. Складно грати з найкращим на сьогодні!

79. Дембеле ведуть з поля лікарі. Награвся Усман.

77. Назаренко намагався прокинути м'яч лівим флангом, але його доволі жорстко блокував Рабіо. Суддя не помітив у цьому нічого кримінального, тому констатуємо продовження гри. Сашко, забий і засмути Адріена. Ти можеш. Житооооомииииир!!!

75. Заміни. В України Назаренко й Ванат замінили Зубкова й Довбика. У Франції – Рабіо замість Баркола.

74. Щойно нас пробачили! Баркола отримав пас на вихід на ворота Трубіна, обробив м'яч і пробив у район верхніх трибун арени у Вроцлаві.

72. Французи втомилися. Забарний і Матвієнко намагаються організувати атаку, але поки пропозицій попереду немає.

71. Дембеле пробив у напрямку Варшави. Так і бий, синку.

70. Здається, наші сьогодні все ж сподіваються на те, аби відігратися. Зубков щойно якісно відіграв у захисті. До кінця боровся й заробив аут для України.

69. Аут для українців. Зінченко кричить на болбоя, бо той повільно м'яч подає. Нерви.

67. Олісеееее!!! Вінгер праворуч пролетів Зінченка, вийшов на ударну позицію і пробив обвідним ударом, але не влучив.

65. Ще момент!!!! Купа рикошетів після подачі зі штрафного від Судакова, удар в стійку Калюжного, спроби ударів від Довбика і компанії... М'яч зрадницьки не залітає у ворота!!!

63. НЕБЕЗПЕЧНОООООО!!!!!!! Зінченко подав на праву стійку на Довбика, а той пробив у вільний лівий кут!!! Конате вибив м'яч з пустих воріт!

57. Констатуємо, що українці починають грати більше впевнено. Можливо, ми з вами спостерігаємо за футбольною мудрістю: "Два тайми не пресингуватимеш". Французи дещо втомилися тиснути на наші володіння.

Як би там не було, але французи ведуть в рахунку з перевагою всього на один гол. Якийсь страшно сильний удар від умовного Зубкова й буде зовсім інша гра.

55. Дембелеееее!!! Усман опинився за ударній позиції, але Забарний у боротьбі заблокував спроби француза пробити по воротах Трубіна.

52. Конопля знову загострює. У підсумку нічого доброго з того не вийшло, але як спробу зарахуємо. Юхиму не закинеш, що він грає без бажання!

50. Юхим Конопля зачепився за м'яч і віддав на Судакова. Той спочатку рукою показав, що подаватиме, а потім пас заблокували.

48. Видно, що свої атаки підопічні Реброва намагаються будувати через Забарного. Віддають на Іллю, а той вже шукає, кого б запустити вперед.

46. Глобально французи продовжили другу 45-хвилинку в тому ж настрої, що й завершили першу. Контроль м'яча, пресинг, гострота – все при ньому.

45. Заміна після перерви. Дембеле змінив на полі Дуе.

Другий тайм розпочався!!!

Перерва!!!

44. Кутовий для українців. Подали, м'яч відібрали. Перерва.

43. Довбик отримав м'яч біля лівого кута штрафного і наважився на удар у дотик, але його заблокували.

41. Зубков вирізав дещо незграбно в штрафний Меньяна. Там Довбик з Упомекано боровся, але забрати м'яч у француза не зміг.

39. Мбаппееее!!! Кіліан протягнув м'яч до лівої стійки воріт Трубіна й намагвся прострілити вздовж воріт, але не знайшов партнерів по команді. Було небезпечно!

Атмосфера на трибунах: Фортеця Європи! Взяли у "Брутального футболу".

Фото: Брутальний футбол

37. Судаков після сутички із Чуамені видряпав м'яч перед воротами Меньяна, намагався розігнати Довбика, але для Конате це завдання було простим. Він легко перехопив пас, нівелювавши потуги українців в атаці.

35. Коне намагався знайти пасом Баркола, але той не встиг.

33. Серед українців з м'ячем поки грає лише Трубін. Він отримує м'яч від Забарного і Матвієнка, намагається розіграти його вперед, але безрезультатно.

Здається, що французи взагалі не віддають українцям м'яч. Так ми гол не заб'ємо.

30. Мбаппе якісно обробив м'яч на підступах до штрафного, але обстукатися з Олісе не вдалося. Після цього Судаков отримав шанс розігнати нашу атаку, але ніхто Гуцуляк відверто не встигав запропонувати свої послуги.

28. Зубков отримав м'яч у центрі поля, протягнув його, на замаху прибрав Чуамені, але пробити забувся. Конате витягнув м'яч з-під ніг Сашка в чистому підкаті.

26. Французи відверто куражаться. Мбаппе з партнерами по команді в дотик крутять хребти нащим гравцям. Поки французи ближче до другого гола, аніж ми до першого.

Якщо чесно, то наших гравців навіть сварити не хочу. За що? Вони відверто нижче класом. Грають з бажанням, але цього не вистачає.

23. Забарний віддав дооооооовгуууу діагональ на Довбика, але Артем не встиг до м'яча.

21. А ось тут було красиво! Олісе, Кунде і Мбаппе як на вулиці в дитинстві в дотик розіграли м'яч. Наконечником атаки був Кіліан, який пробив убік воріт Трубіна. Пробив вище, на щастя.

18. Українці тим часом намагаються розігрувати якісь спроби атак лівим флангом через Зінченка. Туди б ще Мишка Мудрика...

16. Труууубііііін!!! Залишає нас у грі голкіпер! Олісе отримав пас у штрафному й з розвороту пробив у правий кут. На щастя, Анатолій зміг зреагувати й виконав яскравий сейв.

Франція – це, звісно, космос. Швидкість, точність, інтенсивність на захмарному рівні!

14. А ось це цікаво. Забарний якісно прикрив м'яч корпусом у боротьбі з Мбаппе. Французу довелося штовхани нашого козака в спину... Арбітр зафіксував фол. Ось тому Ілля грає у ПСЖ. Ніжки не тремтять.

13. Кутовий для українців. Подали непогано, Меньян послизнувся, але вичавити з цього хоча б напів момент не вдалося.

12. Ярмолюк довгим пасом знайшов Коноплю праворуч. Юхим м'яч обробив, але пройти повз Луки Діня не зміг. Аут для українців.

Отримали ляпаса на початку. Ніхто не казав, що буде легко, але й кошик м'ячів нам пропускати не можна. 0:1, граємо далі!

9. Гооооооооооол!!!!!! Баркола ліворуч увійшов до штрафного майданчика українців, мав хвилину подивитися навколо і знайшов пасом Олісе. Той у дотик пробив повз Трубіна в площину воріт Трубіна – 0:1!

7. В одному з повторів показали, як Мбаппе прокинув між ніг Калюжному... Клас є клас!

6. Здається, що єдиний футболіст збірної Франції, який не пресингує наших гравців, – це голкіпер Меньян...

5. Уже простежується, що французи намагаються будувати атаку правим флангом. Там Кунде і Дуе на двох намагаються організувати просування м'яча. Зінченку доведеться сьогодні попрацювати.

4. А ось це вже схоже на футбол. Зінченко і компанія після невдалого пасу Мбаппе вийшли з-під пресингу біля своїх воріт, а потім той таки Сашко добіг до чужих воріт і двічі подав. Високий пас Упомекано перехопив, але як спробу загострити нашим зарахуємо!

3. Українці намагалися вийти з оборони в атаку провалився: Матвієнко шукав пасом Гуцуляка, але той разом з Судаковим не зміг у боротьбі забрати м'яч у Дуе. Важко буде.

2. Французи перепасовуються за метрів 35 до воріт Анатолія Трубіна. Поки намагаються промацати наш центр поля, подій не форсують. Українці натомість намагаються зустрічати суперника високо, але не біжать бездумно вперед.

1. Кіліан Мбаппе розіграв м'яч у центрі. Французи розпочинають гру, володіючи ігровим приладом. Полетіли!

Матч розпочався!!!

21:44. Капітани – Матвієнко і Мбаппе – визначають, хто розіграє м'яч у центрі поля. Нівроку в Кіліана компанія!!!

21:42. Лунає гімн України. Стоїте? Теж стою!

21:40. Команди вже на полі. П'ять хвилин до старту матчу!

21:35. Про важливе! Сьогодні перед матчем відбулася гра між уболівальниками України й Франції. Ця зустріч пройшла в рамках акції "We Are Defence", яку влаштував у Польші волонтерський штаб «Рестовратор. Картопляне військо». Миколо Василькове, привіт тобі! Рахунок матчу – 1:1. Сьогодні вони відзначаться ще раз.

Фото: Микола Васильков Українська команда

«Великий банер із логотипом та слоганом "We Are Defence" глядачі трансляції побачать на трибуні "Тарчинський Арена". Це гасло символізує позицію України у відношенні світу у нинішній геополітичній ситуації», – зозначив організатор акції Микола Васильков.

21:25. Українська «молодіжка» тим часом розгромила одноліток з Литви у стартовому матчі відбору до ЄВРО-2027. Хоч би дорослі продовжили традицію!

Фото: УАФ Українська “молодіжка” перемогла одноліток з Литви у відборі Євро-2027

21:10. Наші тим часом уже випробували поле у Вроцлаві! Тримаємо кулачки!

21:02. Французи вже прибули на арену. Биті сьогодні будуть!:)

Les Bleus sont bien arrivés à la Tarczyński Arena de Wrocław 🏟️#UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ybYIIeGim6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025

21:00. Зайдемо поки в роздягальню збірної України. Там усе красиво!

20:57. Стартова одинадцятка збірної Франції: Меньян – Дінь, Упомекано, Конате, Кунде – Чуамені, Коне – Дуе, Олісе, Баркола – Мбаппе.

Le 11 de départ aligné par Didier Deschamps contre l’Ukraine 🔥



Objectif : bien démarrer notre phase de qualification à la Coupe du Monde 2026 👊



Coup d’envoi à 20h45 sur TF1 📺#UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/fJXsjR94GZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025

20:55. Відомо, який стартовий склад на гру обрав Сергій Ребров: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Зубков, Ярмолюк, Судаков, Калюжний, Гуцуляк – Довбик.

20:54. Синій комплект форми для наших фартовий? Сьогодні перевіримо!:) Французи натомість гратимуть у білих футболках.

Фото: Пресслужба УАФ Комплект форми Франції на матч проти України

Фото: Пресслужба УАФ Комплект форми України на матч проти Франції

20:52. Приїхали наші козаки на «Тарчинський арена» в Польщі! Саме цей стадіон стане домашнім для України для поєдинку проти Франції!

Фото: Дан Балашов/УАФ «Тарчинський арена» у Вроцлаві, Польща

20:50. ЦЕ СТАЛОСЯ!!! НАШІ ПРИЇХАЛИ НА ВЛАСНОМУ АВТОБУСІ!!! Минуло всього-навсього 34 роки! Зустрічайте красеня!



Фото: Дан Балашов/УАФ Автобус збірної України з футболу

20:48. Хвилинка історії! Сьогодні Україна й Франція зіграють тринадцятий матч між собою! В активі «синьо-жовтих» одна перемога. Так-так, відбір до ЧС у 2013 році, Київ, стадіон «Олімпійський», 2:0… Минуло 12 років…

Різниця між забитими і пропущеними – 8:23 на користь французів.



Фото: Пресслужба УАФ Історія протистоянь

20:45. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо стежити за перебігом матчу першого туру кваліфікації до Чемпіонату світу між Україною і Францією! Ми підготували для вас прев'ю, щоб окреслити, в якому стані українці підходять до стартової гри відбору! Головне – не програти до стартового свистка!

5 вересня 2025 року. Вроцлав. «Тарчинський арена». Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +21С.

Ласкаво просимо на перший матч кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 з футболу у групі D між збірною України й командою Франції.

Стартові склади:

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко, Зубков, Ярмолюк, Судаков, Калюжний, Гуцуляк, Довбик.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Франція: Меньян, Дінь, Упомекано, Конате, Кунде, Чуамені, Коне, Дуе, Олісе, Баркола, Мбаппе.

Головний тренер – Дідьє Дешам (Франція)

Арбітр – Данні Маккелі (Нідерланди).