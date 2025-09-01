Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кращий бомбардир УПЛ двох сезонів Владислав Ванат перейшов до іспанської "Жирони"

Він зіграв за київське "Динамо" 119 матчів, забив 51 гол і зробив 24 гольові передачі.

Кращий бомбардир УПЛ двох сезонів Владислав Ванат перейшов до іспанської "Жирони"
Владислав Ванат

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат перейшов до іспанської "Жирони" на постійній основі.

Про це повідомила пресслужба "Динамо".

Зазначається, що кращий бомбардир УПЛ сезонів 2023/2024 та 2024/2025 пройшов медогляд в Іспанії та підписав контракт із представником Ла Ліги.

Владислав – вихованець "Динамо", він був чемпіоном у ФК, а також його регулярно запрошували до збірної України.

Загалом у складі "Динамо" Владислав зіграв 119 матчів, забив 51 гол і зробив 24 гольові передачі. Він дебютував за першу команду у чемпіонському сезоні 2020/2021 та став ключовою фігурою у виграші чемпіонського титулу у сезоні 2024/2025. 

Зазначимо, що Ванат став четвертим українцем, який виступатиме за "Жирону". Раніше за команду грав Артем Довбик, а Віктор Циганков та Владислав Крапивцов знаходяться у складі червоно-білих зараз.
