US Open-2025: перемога Костюк і провал сестер Кіченок

Як зіграла Костюк, чому ракетку вже зачохлила чинна чемпіонка змагань Людмила Кіченок і хто протистояв Ястремській, Стародубцевій і Надії Кіченок у парному розряді – в огляді на LB.ua.

Марта Костюк натомість залишається єдиною українкою, яка представляє Україну в одиночному розряді. Їй вдалося перемогти туркеню Зейнеп Сонмез у напруженому поєдинку другого кола.

Відкритий чемпіонат США набирає обертів, адже в гру вже вступили тенісисти парного розряду. Сестри Кіченок почали свій шлях на US Open (дехто вже закінчив), а Юлія Стародубцева і Даяна Ястремська отримали шанс реабілітуватися після прикрих поразок на старті.

Особистий рекорд Костюк

За такою Мартою, за такою грою Костюк (WTA № 27) ми сумували! Боротьба за кожен м’яч, агресія, впевненість у собі й у своїх діях – все це вона продемонструвала в другому колі Відкритого чемпіонату США під час матчу проти Зейнеп Сонмез (WTA № 81) із Туреччини.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк під час матчу

Вже на старті Марта захопила ініціативу та виграла три гейми поспіль, але далі Сонмез таки зуміла вирівняти гру. Жодна з тенісисток не збиралась віддавати цей сет, але врешті кращою була саме українка, яка вирвала останні гейми, записавши цю партію на свій рахунок.

У другому геймі на нас знову чекала конкурентна боротьба. У підсумку гра після критичних 6:6 на табло перейшла на тайбрейк, де сильнішою була саме Зейнеп Сонмез.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Марта Костюк

Тож все вирішив третій сет. Здалося, що українка вийшла на корт з новими силами й вірою в перемогу. Власне, так і сталося! Турецькій тенісистці вдалось забрати лише три гейми. Матч Сонмез – Костюк тривав 2 години 34 хвилини.

Зейнеп Сонмез (Туреччина) — Марта Костюк (Україна, 27) – 1:2 (5:7, 7:6, 3:6)

Таким чином, Марта Костюк другий рік поспіль доходить до третього кола US Open. Для української тенісистки це повторення особистого рекорду на турнірі. Аби пробитися до четвертого раунду, Марті потрібно здобути перемогу над француженкою Діан Паррі (WTA № 107).

Окрім одиночного розряду, Костюк також буде виступати в парній сітці. Робитиме вона це разом зі своєю подругою, румункою Єлєною-Габріелою Русе. Суперницями українки та румунки у першому колі стануть іспанка Джессіка Боусас Манейро та італійка Елізабетта Коччаретто. Цей поєдинок відбудеться сьогодні, 29 серпня, не раніше 19:30 за Києвом.

Сенсаційна поразка Кіченок

Водночас лихоманку поразок на старті турніру від інших українських тенісисток перехопила Людмила Кіченок. Чинна володарка титулу у парному розряді залишила US-Open 2025 вже після першого матчу. Цьогоріч Людмила вибрала грала в парі з Еллен Перес з Австралії. Нагадаємо у 2024 році Кіченок виграла титул US Open разом з латвійкою Оленою Остапенко.

Фото: EPA/UPG Людмила Кіченок (ліворуч) і Олена Остапенко

Суперницями Кіченок та Перес у першому колі стала іменита Вінус Вільямс та її партнерка Лейла Фернандес. У першому сеті на корті панувала боротьба, гра дійшла до тайбрейку, де перемогу вирвали Вільямс та Фернандес. Найбільш прикре те, що у першій партії Кіченок та Перес втратили перевагу, ведучи з рахунком 5:2.

Чи то Кіченок та Перес засмутилися, чи то Вільямс і Фернандес почали куражитися, але вже у другій партії американка та канадійка перехопили ініціативу та довели гру до переможного для себе завершення.

Фернандес/Вільямс — Кіченок Л/Перес 2:0 – (7:6, 6:3)

Не кращі справи й в сестри Людмили Надії. Вона цього разу виступала в дуеті з Алділою Сутджіаді (Індонезія). Суперницями тенісисток у першому колі став перший сіяний тандем Катерина Сінякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США).

Фото: EPA/UPG Надія Кіченок

До слова, Сінякова – дворазова олімпійська чемпіонка, 10-разова переможниця турнірів серії Grand Slam у жіночому парному розряді й чемпіонка змішаного парного розряду (Вімблдон-2025). Тут без інтриги. Надія та Алділа поступились у двох сетах.

Сінякова/Таунсенд – Кіченок/Сутджіаді – 2:0 (7:5, 6:2)

Другий шанс для Стародубцевої та Ястремської

Свій другий шанс на US Open-2025 отримали Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська. Після невдачі в одиночному розряді дівчата вирішили спробувати себе в парному.

Фото: EPA/UPG Юлія Стародубцева

Реабілітуватися вдалося не всім. Стародубцева в дуеті з Оксаною Калашниковою з Грузії зазнали поразки від Ульрікке Ейкері/Ері Ходзумі. До слова, цей матч став дебютним для Юлії й Оксани як дуету, тож, як то кажуть, перший млинець – нанівець.

Ейкері/Ходзумі – Калашнікова/Стародубцева – 2:1 (6:3, 3:6, 6:3)

А ось Даяна Ястремська цим шансом таки скористалася. Зробила вона це разом з американкою Алішою Паркс.

Фото: EPA/UPG Даяна Ястремська під час поєдинку

У першому раунді парного розряду тенісистки обіграли австралійський дует Кімберлі Бірелл/Олівія Гадецкі. У першій партії тенісистки здобули перемогу на тайбрейку, а в другому сеті довели гру до перемоги, віддавши суперницям лише три гейми.

Паркс/Ястремська – Бірелл/Гадецкі 2:0 (7:6, 6:3)

До речі, наступними суперницями Ястремської та Бірелл на турнірі стануть кривдниці Надії Кіченок – Катержина Сінякова й Тейлор Таунсенд.

Підсумовуючи зазначимо, що тепер на US Open залишилося лише дві представниці України – це Марта Костюк, яка продовжує виступи в одиночному розряді, стартуватиме в парній сітці, а також Даяна Ястремська, яка вже вийшла до другого кола в дуеті з Алішою Паркс.