Ярослава Магучіх виборола срібло у фіналі Діамантової ліги у стрибках у висоту

Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко завершили виступи у фіналі Діамантової ліги в стрибках у висоту.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У фінал змагань у Цюріху українки пробилися з третього та шостого місця рейтингу: Магучіх набрала 35 очок, а Левченко — 18.
Таким чином Ярослава Магучіх вп'яте поспіль вийшла у фінал Діамантової ліги, а Левченко вшосте в кар'єрі вийшла у фінал змагань.
У фіналі Діамантової ліги-2025 спортсменки показали такі результати:
- Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,04 м
- Ярослава Магучіх (Україна) — 2,02 м
- Морган Лейк (Велика Британія) — 2,00 м
- Юлія Левченко (Україна) — 2,00 м
В результаті Магучіх здобула “срібло”, як і в 2021 році. У 2022-2024 роках Ярослава тричі поспіль вигравала "золото" змагань.