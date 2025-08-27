Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Спорт

Ярослава Магучіх виборола срібло у фіналі Діамантової ліги у стрибках у висоту

Таким чином українка вп'яте поспіль здобула медаль у фіналі змагань.

Ярослава Магучіх виборола срібло у фіналі Діамантової ліги у стрибках у висоту
Ярослава Магучіх у фіналі Діамантової ліги 2025 року
Фото: EPA/UPG

Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко завершили виступи у фіналі Діамантової ліги в стрибках у висоту.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У фінал змагань у Цюріху українки пробилися з третього та шостого місця рейтингу: Магучіх набрала 35 очок, а Левченко — 18. 

Таким чином Ярослава Магучіх вп'яте поспіль вийшла у фінал Діамантової ліги, а Левченко вшосте в кар'єрі вийшла у фінал змагань.

У фіналі Діамантової ліги-2025 спортсменки показали такі результати:

  • Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,04 м
  • Ярослава Магучіх (Україна) — 2,02 м
  • Морган Лейк (Велика Британія) — 2,00 м
  • Юлія Левченко (Україна) — 2,00 м

В результаті Магучіх здобула “срібло”, як і в 2021 році. У 2022-2024 роках Ярослава тричі поспіль вигравала "золото" змагань. 
﻿
