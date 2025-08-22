На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
​Україна виграла перше "золото" Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное

"Срібло" здобув канадський екіпаж, "бронза" - у іспанок.

Людмила Лузан та Ірина Федорів
Фото: Мінмолодьспорту

Збірна України завоювала першу нагороду Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное у Мілані - Людмила Лузан та Ірина Федорів стали чемпіонками світу у каное-двійці на дистанції 500 м. 

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту. 

Наші спортсменки лідирували упродовж всього заїзду і фінішували з результатом 1.53,30.

"Срібло" здобув канадський екіпаж, "бронза" - у іспанок.

Для Людмили Лузан сьогоднішнє "золото" - друге на чемпіонатах світу у каное-двійці на 500 м, а для Ірини Федорів - це дебютна медаль.
