​Україна виграла перше "золото" Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное

Збірна України завоювала першу нагороду Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное у Мілані - Людмила Лузан та Ірина Федорів стали чемпіонками світу у каное-двійці на дистанції 500 м.
Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.
Наші спортсменки лідирували упродовж всього заїзду і фінішували з результатом 1.53,30.
"Срібло" здобув канадський екіпаж, "бронза" - у іспанок.
Для Людмили Лузан сьогоднішнє "золото" - друге на чемпіонатах світу у каное-двійці на 500 м, а для Ірини Федорів - це дебютна медаль.