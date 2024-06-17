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Українці здобули 7 медалей на чемпіонаті Європі з веслування на байдарках і каное

Чотири медалі золоті, а три ‒ срібні.

Українці здобули 7 медалей на чемпіонаті Європі з веслування на байдарках і каное
Фото: Мінспорту

Українці здобули 7 медалей на чемпіонаті Європі з веслування на байдарках і каное та пара каное, що завершився в угорській Середі.

Про це повідомили у міністерстві молоді та спорту.

Чотири медалі золоті, а три ‒ срібні.

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“Золото”: Олександр Зайцев (байдарка-одиночка, 200 м); Владислав Єпіфанов (пара каное, клас VL3, 200 м); Наталія Лагутенко (пара каное, клас VL3, 200 м); Микола Синюк (пара каное, клас KL2, 200 м).

“Срібло”: Валерія Терета (каное-одиночка, 5000 м); Марина Мажула (пара каное, клас KL1, 200 м); Андрій Кривчун (пара каное, VL2, 200 м). 

  • У травні Україна отримала олімпійську ліцензію у змаганнях байдарок-одиночок на дистанції 500 метрів. Українська спортсменка випередила шестиразову чемпіонку світу Анежку Палоудову на 0,06 с.
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