Чотири медалі золоті, а три ‒ срібні.

Українці здобули 7 медалей на чемпіонаті Європі з веслування на байдарках і каное та пара каное, що завершився в угорській Середі.

Про це повідомили у міністерстві молоді та спорту.

Чотири медалі золоті, а три ‒ срібні.

“Золото”: Олександр Зайцев (байдарка-одиночка, 200 м); Владислав Єпіфанов (пара каное, клас VL3, 200 м); Наталія Лагутенко (пара каное, клас VL3, 200 м); Микола Синюк (пара каное, клас KL2, 200 м).

“Срібло”: Валерія Терета (каное-одиночка, 5000 м); Марина Мажула (пара каное, клас KL1, 200 м); Андрій Кривчун (пара каное, VL2, 200 м).