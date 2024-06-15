Євро-2024: Швейцарія втримала перемогу над Угорщиною

Швейцарія на «Рейн Енергі Штадіон» у Кельні обіграла Угорщину (3:1) у першому турі групового етапу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Підопічні Якіна двічі забили у першому таймі: Дуа відкрив рахунок у матчі на 12 хвилині, а Ебішер подвоїв перевагу на 45-й. У другій половині гри угорці відповіли голом Варги на 66 хвилині. Емболо встановив фінальний рахунок матчу на останній хвилині гри.

За підсумками першого туру групового етапу у квартеті А Німеччина посідає першу сходинку (3 очки), маючи кращу різницю забитих і пропущених голів. Швейцарія – друга (3).

Нагадаємо, у першому матчі Євро-2024 збірна Німеччини розгромила Шотландію – 4:0.