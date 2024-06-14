Чоловіча студентська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футзалу

У Шанхаї триває чемпіонат світу з футзалу серед студентських команд.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Чоловіча збірна України вийшла до півфіналу змагань.

У 1/4 фіналу українці здобули вольову перемогу над суперниками з Марокко з рахунком 4:3 (2:3).

У півфіналі 15 червня українці зіграють із Хорватією.

Жіноча ж збірна у турнірі за 5-7 місця обіграла Польщу з рахунком 6:2. 15 червня українки зіграють із німкенями.

Студентський ЧС-2024 завершиться 16 червня.

Два роки тому чоловіча студентська збірна України здобула срібні нагороди, а жіноча посіла п’яте місце на турнірі в Португалії.