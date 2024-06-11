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Збірна України розгромила Молдову у товариському матчі перед Євро-2024

Під час матчу травму отримав лівий захисник національної команди Віталій Миколенко.

Збірна України розгромила Молдову у товариському матчі перед Євро-2024
Фото: УАФ/Дан Балашов

Збірна України з футболу на стадіоні «Зімбру» в Кишиневі декласувала Молдову (4:0) у товариському матчі перед Чемпіонатом Європи-2024.

Про це повідомили в УАФ.

У складі збірної України відзначилися Яремчук, Циганков, Довбик і Судаков.

В одному з епізодів травму отримав лівий захисник синьо-жовтих Віталій Миколенко. Його замінили на 30 хвилині матчу.

Нагадаємо, 17 червня збірна України розпочне свій шлях на Євро-2024 матчем з Румунією. Про історію виступів національної команди на Чемпіонатах Європи читайте в матеріалі LB.ua.

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