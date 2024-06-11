Від товариської гри з Молдовою для збірної України може залежати відбір на Мундіаль

Поразка або нічия у контрольному матчі не бажані через особливості рейтингу ФІФА.

У вівторок, 11 червня, збірна України з футболу проведе останній контрольний матч перед стартом на Євро-2024. У суперниках Молдова, і в цьому поєдинку підопічним Сергія Реброва варто перемагати – не лише через статус фаворита.

Як пише видання "Трибуна", навіть товариська гра усе одно йде до рейтингу ФІФА, який нині враховує різницю у силі між командами. Поразка від Молдови може призвести до того, що ще до початку Євро Україна опуститься з 12-ого на 13-ий рядок серед європейських збірних.

Саме за рейтингом, найвірогідніше, будуть визначатися кошики під час жеребкування відбіркового турніру на чемпіонат світу-2026. Формат кваліфай-раунду цього разу буде незвичним: 12 груп по чотири команди в кожній. Перші місця вийдуть на Мундіаль напряму, другі гратимуть плей-оф.

Україна бажано бути у дванадцятці найкращих в рейтингу – щоб отримати простіших суперників. Тому навіть контрольна гра має певне значення.