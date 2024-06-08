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Свьонтек на вершині: перша ракетка світу перемогла на Ролан Гаррос

Для представниці Польщі ця перемога стала третьою поспіль.

Свьонтек на вершині: перша ракетка світу перемогла на Ролан Гаррос
Іга Свьонтек з кубком Ролан Гаррос.

Польська тенісистка Іга Свьонтек здолала італійку Жасмін Паоліні (6:2, 6:1) у фіналі Ролан Гаррос, повідомили на сайті змагань.

Матч тривав 1 годину і 8 хвилин. Упродовж гри полька одного разу подала навиліт і не допустилася жодної подвійної помилки.

Для першої ракетки світу цьогорічна перемога на Ролан Гаррос стала четвертою в кар’єрі та третьою поспіль.

Нагадаємо, українка Марта Костюк у парі з румункою Оленою Габріелою Русе зупинилася за крок до фіналу, поступившись в 1/2 фіналу італійкам Сарі Еррані та Жасмін Паоліні.

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