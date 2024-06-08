Свьонтек на вершині: перша ракетка світу перемогла на Ролан Гаррос

Для представниці Польщі ця перемога стала третьою поспіль.

Польська тенісистка Іга Свьонтек здолала італійку Жасмін Паоліні (6:2, 6:1) у фіналі Ролан Гаррос, повідомили на сайті змагань.

Матч тривав 1 годину і 8 хвилин. Упродовж гри полька одного разу подала навиліт і не допустилася жодної подвійної помилки.

Для першої ракетки світу цьогорічна перемога на Ролан Гаррос стала четвертою в кар’єрі та третьою поспіль.

Нагадаємо, українка Марта Костюк у парі з румункою Оленою Габріелою Русе зупинилася за крок до фіналу, поступившись в 1/2 фіналу італійкам Сарі Еррані та Жасмін Паоліні.