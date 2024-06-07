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Українка Марта Костюк з напарницею не пробились до фіналу Ролан Гаррос

Костюк та Русе у півфіналі поступилися італійкам Сарі Еррані та Жасмін Паоліні.

Українка Марта Костюк з напарницею не пробились до фіналу Ролан Гаррос
Марта Костюк
Фото: Jimmie48 Photography

Українсько-румунська пара тенісисток Марта Костюк - Єлена-Габріела Русе не пробились до фіналу Ролан Гаррос у жіночому парному розряді.

Про це повідомляє Укрінформ.

Костюк та Русе у півфіналі поступилися у трьох сетах посіяним під 11-м номером італійкам Сарі Еррані та Жасмін Паоліні з рахунком 6:1, 4:6, 1:6.

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Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе вже вдруге зіграли у півфіналі турніру серії Grand Slam. В 2023 році вони дійшли до цієї стадії на Australian Open.

Другий фіналіст Ролан Гаррос у жіночому парному розряді визначиться у матчі, де зіграють американки Керолайн Доулхайд та Дезері Кравчик (8) з американсько-чеським дуетом Коррі Гауфф - Катеріна Синякова (5).

Ролан Гаррос триватиме до 9 червня.

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