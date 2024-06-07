Українка Марта Костюк з напарницею не пробились до фіналу Ролан Гаррос

Українсько-румунська пара тенісисток Марта Костюк - Єлена-Габріела Русе не пробились до фіналу Ролан Гаррос у жіночому парному розряді.
Про це повідомляє Укрінформ.
Костюк та Русе у півфіналі поступилися у трьох сетах посіяним під 11-м номером італійкам Сарі Еррані та Жасмін Паоліні з рахунком 6:1, 4:6, 1:6.
Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе вже вдруге зіграли у півфіналі турніру серії Grand Slam. В 2023 році вони дійшли до цієї стадії на Australian Open.
Другий фіналіст Ролан Гаррос у жіночому парному розряді визначиться у матчі, де зіграють американки Керолайн Доулхайд та Дезері Кравчик (8) з американсько-чеським дуетом Коррі Гауфф - Катеріна Синякова (5).
Ролан Гаррос триватиме до 9 червня.
- У фіналі жіночого одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос) у Парижі зіграють представниці Польщі та Італії. У фіналі гратимуть полька Іга Швьонтек та італійка Жасміне Паоліні.