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Стали відомі фіналістки Ролан Гаррос

У фіналі гратимуть полька Іга Швьонтек та італійка Жасміне Паоліні.

Стали відомі фіналістки Ролан Гаррос
Іга Швьонтек
Фото: EPA/UPG

У фіналі жіночого одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос) у Парижі зіграють представниці Польщі та Італії.

Про це повідомляє Укрінформ.

У фіналі гратимуть полька Іга Швьонтек та італійка Жасміне Паоліні.

У півфіналі Швьонтек (“перша ракетка” світу) здолала американку Коррі Гауфф (3) з рахунком 6:2, 6:4. 

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В свою чергу, Паоліні (12) обіграла “нейтральну” Марію Андрєєву - 6:3, 6:1.

Жіночий фінал відбудеться 8 червня.

Ролан Гаррос завершиться чоловічим фіналом 9 червня.

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