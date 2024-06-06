Стали відомі фіналістки Ролан Гаррос

У фіналі жіночого одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос) у Парижі зіграють представниці Польщі та Італії.
Про це повідомляє Укрінформ.
У фіналі гратимуть полька Іга Швьонтек та італійка Жасміне Паоліні.
У півфіналі Швьонтек (“перша ракетка” світу) здолала американку Коррі Гауфф (3) з рахунком 6:2, 6:4.
В свою чергу, Паоліні (12) обіграла “нейтральну” Марію Андрєєву - 6:3, 6:1.
Жіночий фінал відбудеться 8 червня.
Ролан Гаррос завершиться чоловічим фіналом 9 червня.
- Українська тенісистка Марта Костюк у парі з румункою Єленою Габріель Русе вийшли до півфіналу Ролан Гаррос.