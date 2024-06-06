Стали відомі фіналістки Ролан Гаррос

В свою чергу, Паоліні (12) обіграла “нейтральну” Марію Андрєєву - 6:3, 6:1.

У півфіналі Швьонтек ( “перша ракетка” світу ) здолала американку Коррі Гауфф (3) з рахунком 6:2, 6:4.

У фіналі гратимуть полька Іга Швьонтек та італійка Жасміне Паоліні.

Про це повідомляє Укрінформ .

У фіналі жіночого одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції ( Ролан Гаррос ) у Парижі зіграють представниці Польщі та Італії.

У фіналі гратимуть полька Іга Швьонтек та італійка Жасміне Паоліні.

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