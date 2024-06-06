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Сосновський – про результати ліцензійних змагань: «Захарєєв виграв у суперника, але перемогу йому не віддали»

Чемпіон світу з боксу Юрій Захарєєв поступився на турнірі в Бангкоку і втратив шанс отримати олімпійську ліцензію на Ігри в Парижі.

Сосновський – про результати ліцензійних змагань: «Захарєєв виграв у суперника, але перемогу йому не віддали»
Дмитро Сосновський
Фото: ФБУ

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський сказав LB.ua, що Юрія Захарєєва засудили на ліцензійному турнірі в таїландському Бангкоку.

«Завжди є об’єктивні та суб’єктивні причини поразки. Перші стосуються безпосередньо бою, в якому ти вийшов і справедливо програв. Другі – те, що відбувається з такими боксерами як Замотаєв. Він не програє свої поєдинки, а йому не підіймають руку на вердикті. На цьому турнірі (в Бангкоку – LB.ua) так сталось з Юрієм Захарєєвим. Він виграв, але перемогу йому не віддали. Суддя в ринзі займався відвертим свавіллям. Ірландець не хотів боксувати, тому суддя зробив йому два попередження. Потім він мав би дискваліфікувати його за затримку суперника, але не зробив цього», – розповів Сосновський.

За його словами, рішення судді не змінити, тому Захарєєв пропустить Олімпіаду в Парижі

«Після змагань у нас був спільний обід з командою, на якому був присутній віцепрезидент Федерації боксу України Олександр Манчак та виконувач обов’язків президента ФБУ Олег Ільченко. З їх слів зрозуміло, що позитиву немає і в Юрія не буде олімпійської ліцензії», – підсумував головний тренер збірної.  

Нагадаємо, збірна України з боксу завоювала дві олімпійські ліцензії на змаганнях у Бангкоку. Їх вибороли Айдер Абдураімов і Дмитро Ловчинський. Про виступи українців на турнірі, зокрема скандальний бій Юрія Захарєєва, читайте в матеріалі LB.ua.

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