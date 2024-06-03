За два кроки від прірви: збірна України з боксу змогла зачепитися за ліценції в Бангкоку

На ліцензійному турнірі в Італії українці не здобули жодної ліцензії, тож сподівання на змагання в Таїланді були стриманими. Збірна України з боксу була за крок від провалу й ризикувала мати лише одного представника на Іграх у Парижі — Олександра Хижняка. 12 боксерів — 6 чоловіків і 6 жінок — вирушили здобувати путівку на Олімпіаду. Хто і як зміг виконати завдання — далі в матеріалі.

Стовідсотковий показник на початку турніру

Упродовж перших трьох днів змагань наша команда виступала зразково. Айдер Абдураімов, який виступає у ваговій категорії до 57 кілограмів, упевнено здолав суперника з Венесуели, призера Олімпіади, тому відразу підняв планку збірній. Далі були перемоги капітана Замотаєва (51 кг) над представником Алжиру, Харциза (63,5 кг) — над сальвадорцем. Захарєєв (71 кг) достроково переміг боксера з Маврикію, а Анна Охрей (60 кг) стартувала зі звитяги над суперницею з Таджикистану.

Усе йшло за планом. Перемоги точно додали всім впевненості до моменту поразки Кароліни Махно (75 кг). Українка одноголосно поступилась у першому ж поєдинку чемпіонці світу з Казахстану Валентині Халзовій. Цей програш ознаменував початок чорної смуги для збірної України.

Найгірший день збірної на турнірі

Шостий змагальний день справді можна назвати чорним для нашої команди. Анастасія Черноколенко (66 кг), яка на ліцензійному турнірі в Італії зупинилася за крок від путівки на Ігри, зазнала поразки в першому ж поєдинку в Таїланді. Далі боротьбу завершила Анна Охрей. Після цього сталося те, до чого не був готовий ніхто.

Фото: ФБУ Ярослав Харциз

Драма Захарєєва

Один з лідерів збірної, учасник Олімпіади в Парижі Ярослав Харциз роздільним рішенням поступився кубинському боксеру. Ні, Харциз не був слабшим. Він гідно провів поєдинок, можливо, трохи не додав наприкінці, коли мусив вигризати перемогу. Після поразки Ярослава мимоволі промайнула думка, що судді нас зливають.

Пограбування — саме так можна описати поразку чемпіона світу Юрія Захарєєва (71 кг). Його поєдинок проти бронзового призера Ігор у Токіо ірландця Айдана Волша — це яскравий приклад того, як судді можуть знущатися з боксера. Українець був точнішим, активнішим, напористішим за опонента. Удари ірландця натомість здригали повітря. Попри це, роздільним рішенням перемогу віддали саме ірландцеві.

Фото: boxing.athlete365.org Юрій Захарєєв (ліворуч) під час поєдинку на турнірі в Бангкоку.

Єдине, що порадувало в цій ситуації — реакція Федерації боксу України (ФБУ). Уже наступного ранку вона опублікувала звернення до Національного і Міжнародного олімпійських комітетів. У ФБУповідомили, що справою Захарєєва особисто зайнявся Сергій Бубка. Він того самого дня поїхав до президента МОК Томаса Баха.

Ситуація поки що на паузі. У Міжнародному олімпійському комітеті пояснюють результат бою тим, що «це зіткнення різних стилів боксу, перемога була роздільним рішенням, тому таке трапляється». ФБУ повідомила, що звернулася до Томаса Баха з проханням надати Захарєєву «універсальну» олімпійську ліцензію, яка дозволить йому взяти участь в Олімпіаді-2024 попри поразку.

Суцільне невезіння капітана

Дмитро Замотаєв — без перебільшення, душа і серце збірної України. Боксер вартий участі в Олімпіаді, але йому постійно не щастить.

Фото: ФБУ Дмитро Замотаєв під час поєдинку.

Жіноча збірна України без ліцензій на ОІ-2024

В 1/8 фіналу капітан збірної припинив боротьбу за олімпійську ліцензію на Ігри в Парижі. Його бій проти боксера з Кабо-Верде з першого раунду пішов не за сценарієм. На початку Замотаєв отримав влучання в око від суперника. Як наслідок, відбулося запалення, тому бачити опонента Дмитро міг лише одним оком. Капітан не здавався: ішов вперед і був активним. Мабуть, саме це влучання в першому раунді стало приводом віддати перемогу суперникові Дмитра. Знову роздільне рішення суддів, знову 3:2. До речі, таке саме рішення суддів, окрім згаданих, було за підсумками бою Анастасії Ковальчук. В 1/8 фіналу вона теж протистояла суперниці з Ірландії. Як Захарєєв, Анастасія більше влучала, але судді знову побачили перемогу суперниці.

Очевидно, рівень українського жіночого боксу, попри повагу, посередній. Однак Україна мала жіноче представництво в боксі на олімпіадах. Тетяна Коб представляла нас у Ріо, а Анна Лисенко — в Токіо. У Парижі, на жаль, українок не буде. Тетяна Коб (50 кг), Анастасія Ковальчук (54 кг), Анастасія Молочко (57 кг), Анна Охрей (60 кг), Анастасія Черноколенко (66 кг) і Кароліна Махно (75 кг) не змогли здобути олімпійську ліцензію на Ігри-2024.

Відкриття турніру — Айдер Абдураімов

Для кримського татарина Айдера Абдураімова (57 кг), який представляє Харківську область, цей ліцензійний турнір став першим у кар’єрі. Чи міг хтось подумати, що він видасться для нього таким успішним? Хіба що сам Айдер. Спортсмен без жодних проблем проходив кожного суперника. Провів п’ять неймовірно впевнених поєдинків, у кожному не залишив шансів опонентові. Він був технічнішим, сильнішим, банально кращим.

Фото: ФБУ Айдер Абдураімов під час бою на турнірі в Бангкоку.

Переможна тріада Ловчинського

Крок за кроком Айдер дійшов до найважливішого на цю мить поєдинку у своїй кар’єрі — за ліцензію Олімпійських ігор. У бою проти представника Киргизстану він був не менш переконливим. Постійно змінюючи стійки, як хижак у ринзі, Айдер, здається, кайфував й одностайно став володарем путівки в Париж.

Переможну крапку на турнірі в Бангкоку для України поставив Дмитро Ловчинський (92+ кг). Наш суперважковаговик провів три поєдинки в Таїланді. Старт для Дмитра виявився найскладнішим, адже він роздільним рішенням здолав нігерійця. Далі Ловчинський упіймав кураж і відчув, що його час настав. У другому раунді турніру українець узяв реванш у хорвата, якому поступився на ліцензійних змаганнях в Італії, а в поєдинку за ліцензію Дмитро впевнено здолав грека Стиліаноса Руліаса.

Фото: НОК України Дмитро Ловчинський святкує перемогу після бою.

Ловчинський та Абдураімов буквально врятували збірну від провалу на турнірі та в олімпійському циклі загалом. Саме вони складуть компанію лідерові збірної, срібному призеру Ігор у Токіо Олександрові Хижняку (80 кг) на Олімпіаді в Парижі.