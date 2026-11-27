22–24 листопада в Лондоні відбувся PCR London Valves 2026 – один із провідних міжнародних конгресів, присвячених лікуванню структурних захворювань серця. Цьогоріч я мала можливість долучитися до нього не як слухачка, а й як доповідачка, представивши результати мого наукового дослідження. До речі, я була і єдиною представницею України, що звісно було дуже щемливо.

Іноді потрібно виїхати за межі власної країни, щоб по-іншому оцінити те, що ми робимо вдома. Я в цьому переконуюсь вже вкотре, особливо зараз, коли доводиться часто відвідувати різні клініки за кордоном.

Фото: Клівлендська клініка

Три дні спілкування з колегами з різних куточків світу, нові технології, блискучі наукові дискусії, цікаві клінічні випадки. Але весь цей час, як і зазвичай під час величезних медичних конгресів, не полишає відчуття того, що медицина – не поле бою між життям та смертю, а поле протистояння за клієнта між різними компаніями. Хоча, звісно, це породжує розвиток технологій, але неприємне відчуття «бізнесу» – не полишає. А ще мене вразила різниця в медичному мисленні та умовах роботи.

Коли очевидне для одного лікаря стає предметом міжнародної дискусії

На дискусії після мого виступу колеги обговорювали, чи варто рутинно виконувати ультразвукове дослідження брахіоцефальних артерій пацієнтам перед транскатетерною імплантацією аортального клапана – процедурою TAVI.

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Простими словами, йдеться про дослідження судин, які забезпечують кровопостачання головного мозку, перед втручанням на серці.

Я слухала цю дискусію з певним здивуванням. Але коли взяла слово - здивування перейшло до іноземних колег, бо виявилося, що те, про що вони сперечались - рутина в моїй практиці. Бо ми командою виконували його всім своїм пацієнтам, яких готували до TAVI, оскільки хотіли мати максимально повне уявлення про судинний статус, супутню патологію та потенційні ризики.

Це обстеження не потребує променевого навантаження, введення контрастної речовини чи складної підготовки.

І ось у Лондоні, серед надзвичайно розумних людей, які працюють у країнах із потужними економіками, сучасними лікарнями, значними фінансовими ресурсами та мирним небом, я чую дискусію про доцільність дослідження, яке давно стало частиною моєї щоденної практики в Україні.

Безумовно, колеги мають аргументи. Необхідно довести, що рутинне обстеження всіх пацієнтів справді зменшує кількість ускладнень, змінює тактику лікування та покращує прогноз. Саме виявлення атеросклеротичних бляшок ще не означає, що ми можемо запобігти інсульту. Це абсолютно коректні запитання з погляду доказової медицини.

Проте ця дискусія змусила мене замислитися над тим, наскільки різними можуть бути підходи до прийняття клінічних рішень.

У розвинених системах охорони здоров’я кожен додатковий крок має бути обґрунтований не лише клінічно, а й економічно, організаційно та юридично. Іноді між лікарем і пацієнтом виникає цілий прошарок регламентів, страхових погоджень, адміністративних процедур та оцінок економічної ефективності.

В Україні ми часто працюємо в умовах дефіциту ресурсів, але водночас маємо значний досвід самостійного прийняття клінічних рішень. Я не вважаю, що українська медицина краща за західну чи навпаки. Проте переконана, що нам є чого навчитися одне в одного.

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Доказова медицина повинна допомагати лікарю мислити, а не позбавляти його необхідності мислити.

Серце можна оперувати без великого розрізу

Одним із найбільш вражаючих напрямів сучасної кардіології залишається розвиток транскатетерних технологій.

Ще кілька десятиліть тому заміна серцевого клапана переважно передбачала відкриту операцію на серці. Сьогодні в багатьох випадках новий аортальний клапан можна імплантувати через невеликий прокол артерії, найчастіше в паховій ділянці – без розтину грудної клітки. Досить часто – без загальної анестезії.

Але медицина пішла ще далі.

У Лондоні представили нові результати досліджень транскатетерного лікування мітрального та трикуспідального клапанів. Особливо цікавою є перспектива лікування трикуспідального клапана, патологія якого тривалий час залишалася недооціненою.

Пацієнти з його тяжкою недостатністю можуть роками страждати від набряків ніг, задишки, збільшення живота, слабкості та постійної втоми. Часто це люди, для яких традиційна операція є надто ризикованою.

У представленому в Лондоні дослідженні TRICURE взяли участь 77 пацієнтів із шести європейських країн. Через 30 днів після втручання у 98% пацієнтів вдалося зменшити вираженість недостатності трикуспідального клапана щонайменше на один ступінь, досягнувши не більше ніж помірної її вираженості. Це поки що ранні результати, які потребують тривалого спостереження. Але для пацієнтів, які раніше мали дуже обмежені можливості лікування, це обнадійлива перспектива.

Нові клапани, які краще імітують природу

Ще один цікавий напрям – створення штучних клапанів, які за своєю функцією дедалі більше наближаються до природних. На конгресі представили однорічні результати застосування нового аортального клапана DurAVR у 100 пацієнтів із невеликими розмірами аортального кільця. Ця анатомічна особливість частіше зустрічається у жінок і може ускладнювати вибір оптимального протеза.

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Через рік після втручання 96% пацієнтів мали відсутні або незначні обмеження фізичної активності внаслідок серцевої недостатності, порівняно з 39% до лікування.

А в підгрупі пацієнтів, яким виконували магнітно-резонансну томографію серця, маса лівого шлуночка зменшилася на 24%.

Чому це важливо? Тому що серце, яке роками працювало проти звуженого клапана, поступово потовщується. Воно витрачає більше енергії, стає менш еластичним, а згодом може втрачати здатність ефективно перекачувати кров.

Якщо після заміни клапана серцевий м’яз повертається до більш фізіологічних параметрів, це означає, що ми впливаємо не лише на механічну перешкоду, а й на сам патологічний процес у серці. Водночас переваги нового протеза над уже доступними клапанами ще належить підтвердити в рандомізованих дослідженнях.

Від успішної операції до справжнього одужання

Саме цьому питанню була присвячена і моя доповідь у Лондоні. Чи можна ще до операції передбачити, наскільки добре відновиться серце конкретного пацієнта?

Я досліджувала показник, який називається клапанно-артеріальним імпедансом. Він дозволяє оцінити сумарне навантаження на серце, яке створюють звужений аортальний клапан та артеріальна система. Свою доповідь я розпочала з картини Рене Магрітта «Проникливість».

На ній художник дивиться на яйце, але малює птаха. Він бачить не лише те, що існує сьогодні, а й те, чим воно потенційно може стати завтра.

Мені здається, саме так повинен мислити сучасний кардіолог.

Коли я дивлюся на серце пацієнта під час ультразвукового дослідження, мені важливо розуміти не лише те, наскільки воно хворе сьогодні, а й те, наскільки воно здатне відновитися після лікування.

Адже для пацієнта успішна операція – це не красиве зображення нового клапана на моніторі, а радше можливість знову гуляти з онуками, підніматися сходами, подорожувати, працювати, спати без задишки та не боятися наступного дня.

Штучний інтелект може «почути» хворобу раніше за людину

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Ще одним напрямом, представленим у Лондоні, стало застосування штучного інтелекту для раннього виявлення захворювань клапанів серця.

Зокрема, обговорювали проміжні результати багатоцентрового дослідження технології, яка аналізує звичайну електрокардіограму та допомагає виявляти пацієнтів із вираженим аортальним стенозом.

Звичайна ЕКГ не дозволяє безпосередньо виміряти ступінь звуження клапана. Для цього необхідна ехокардіографія. Але алгоритм штучного інтелекту може розпізнавати закономірності в електричній активності серця, які не завжди очевидні навіть досвідченому лікарю.

У перспективі це може допомогти раніше направляти пацієнтів на необхідне обстеження, ще до того, як захворювання призведе до тяжкої серцевої недостатності.

Медицина починає мислити десятиліттями

Раніше основним питанням було: чи переживе пацієнт операцію? Сьогодні ми дедалі частіше запитуємо: яким буде його життя через п’ять, десять або двадцять років?

Скільки прослужить імплантований клапан? Чи можна буде замінити його повторно? Чи збережеться доступ до коронарних артерій? Чи встигне серце відновитися? Який метод лікування буде оптимальним саме для цієї людини з урахуванням її віку, анатомії та способу життя?

У Лондоні цим питанням було присвячено чимало наукових сесій. Ми поступово переходимо від планування окремої операції до планування лікування протягом усього життя.І це, мабуть, одна з найважливіших трансформацій сучасної кардіології.

Я повернулася з Лондона з великим відчуттям поваги до міжнародної медичної спільноти. До її інтелекту, системності, ресурсів, наукової культури та здатності ставити незручні запитання.

Але водночас – із великою повагою та захопленням до справжніх українських лікарів.