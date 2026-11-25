Завдяки сталим контактам з американським політикумом Павло Унгурян добре орієнтується у нюансах внутрішньої політики США. Тож під час дискусійної панелі, що проходила в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна», він дав свою оцінку результатам проміжних виборів у США та їхньому значенню для України. Публікуємо головні тези.

Всі роки повномасштабного вторгнення координатор Платформи українсько-американського партнерства, керівник Руху молитовних сніданків в Україні Павло Унгурян займається тим, що вибудовує горизонтальні звʼязки з вірянами протестантських церков у США, серед яких багато представників тамтешньої влади різних рівнів. Ця діяльність отримала назву духовної дипломатії. І вона вже показала свою ефективність, коли вирішувалась доля (не)надання допомоги Україні на 60 млрд доларів 2024 року.

Фото: Зоряна Стельмах Павло Унгурян, координатор платформи українсько-американського партнерства, керівник руху молитовних сніданків в Україні

Злий жарт розпаду СРСР

Євроатлантичний порядок, нагадує Павло Унгурян, виник із консенсусу еліт по обидва боки океану після Другої світової війни і став основою НАТО та економічної співпраці. Але кінець холодної війни, на його думку, приспав Захід.

«Розпад Радянського Союзу, на мою скромну думку, зіграв злий жарт. Зникла екзистенційна загроза, і західна цивілізація перейшла в режим економічних, соціальних, демографічних експериментів, коли можна вже змагатися за деталізацію, за технології. А в той час сили зла об'єднувалися в альянси, робили «залізо», яким нині нас вбивають й активно розмножувалися. І будували свої мрії повернути як мінімум багатополярність», — каже він.

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Частина відповідальності за це, переконаний Унгурян, лежить і на партнерах України, «які не побачили, що зло прокидається. І воно накопичувало сили».

Поділ світу на сфери впливу

Ще під час першого терміну очільника США Дональда Трампа, і особливо у 2025 році, стали помітні не лише ізоляціоністські настрої, які вже траплялися в американській історії, а й схильність до поділу світу на сфери впливу, де західна півкуля залишається за Сполученими Штатами, відзначив Павло Унгурян.

Фото: Зоряна Стельмах Павло Унгурян і Валерій Чалий (праворуч)

За такої конфігурації Україна, по суті, стає фортецею Європи, вважає Павло Унгурян.

«Наше завдання — відкривати партнерам очі на те, до чого все може прийти, якщо західна цивілізація повністю не прокинеться і не стане здатною боронити цінності, які сама проголошує. Тому для України необхідно: по-перше, вистояти, по-друге, стати фронтиром для всієї євроатлантичної цивілізації, по-третє, дуже потужно працювати зі США».

«Республіканці програли, бо перестали чути простих людей і сфокусувалися на тому, що говорить Вашингтон»

Проміжні вибори в США, зазначає Унгурян, показали, що «Америка залишилась Америкою»: американське суспільство відреагувало на несправедливість і корупцію — питання, які вже давно не звучали так гостро. Він згадав слова представниці Республіканської партії Ніккі Хейлі, що республіканці, мовляв, програли, бо перестали чути простих людей і сфокусувалися на тому, що говорить Вашингтон.

Демократи натомість, на думку координатора Платформи українсько-американського партнерства, «осідлали» один з дуже важливих для Америки наративів — наратив справедливості, моральності і гуманності. Адже Америка, нагадав Павло Унгурян, — це – мрія про „сяюче місто на пагорбі“, і цьогоріч Штати відзначають 250 років Незалежності.

«Демократи показали, що вони не хочуть віддавати мораль, справедливість, цінності і навіть свою славетну християнську історію лише одній партії, яка намагається це інструменталізувати.

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Тому в багатьох штатах і округах висунули не ультралівих прогресистів, а цілком серйозних консерваторів, які би дуже органічно виглядали в Республіканській партії», — додав він.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі,Оксана Маркарова, Павло Унгурян, Валерій Чалий(праворуч)

Як приклад Павло Унгурян називає Джеймса Таларіко, випускника духовної семінарії, який став сенатором від Техасу — штату, який є основою так званого «Біблійного поясу» (регіони в Сполучених Штатах, в якому одним з основних аспектів культури є євангельський протестантизм. — Ред.) та американського Півдня. Також він згадує демократку, обрану губернаторкою Техасу (Джина Інохоса. — Ред.), пастора Адама Гамільтона, який здобув сенатське крісло в Канзасі, та Джона Оссоффа в Джорджії.

«Поміркована біблійна християнська риторика. Спокійна розмова з аудиторією штату, який все ж ближчий до консерваторів. Я думаю, нам потрібно дуже серйозно використовувати те, що цей тренд тепер двопартійний і двопалатний», — зазначив Павло Унгурян.

Внутрішньополітичні зміни внаслідок виборів

Добрим сигналом Унгурян вважає те, що демократи «не дали загнати себе в ультралівий кут». Попри тиск прогресистів, партія майже одностайно підтримала Хакіма Джеффріса, який, найімовірніше, стане спікером Палати представників.

«Хакім — це помірковане крило партії, — пояснює координатор Платформи українсько-американського партнерства. — Він представляє Нью-Йорк, ходить до афроамериканської церкви, але не є ультралівим прогресистом, який виступає проти всього на світі, зокрема, до речі, проти підтримки України, проти Ізраїлю, за ультрасоціалістичні рішення в економіці. Тобто демократи зберігають баланс».

Республіканці, на думку Павла Унгуряна, обрали протилежний шлях. Лідером меншості в наступному Конгресі став Джим Джордан, якого сам Унгурян характеризує як ультраправого, дуже досвідченого юриста, який займає абсолютно ізоляціоністську позицію і багато років послідовно формує ідеологію MAGA. Нинішній спікер Палати представників Майк Джонсон фактично відмовився від боротьби за лідерство. Це, додає духовний дипломат, може свідчити про те, що партія на цей період переходить у глухий захист — готується чинити опір розслідуванням проти республіканців.

Фото: Зоряна Стельмах Павло Унгурян, координатор платформи українсько-американського партнерства, керівник руху молитовних сніданків в Україні

Які конкретні кроки має зробити Україна

Призначити посла в США. «Ми ж розуміємо важливість посольства у Вашингтоні — це номер один серед посольств України у світі. І тут має бути стовідсоткова підтримка Президентом людини, яка поїде до Вашингтону», — вважає Павло Унгурян.

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Робота над «колективним» послом. Так координатор Платформи українсько-американського партнерства називає допоміжний вектор роботи у США — на додачу до основних обовʼязків Надзвичайного і Повноважного посла.

«Америка настільки велика й різна, що мають працювати всі, хто вміє і знає: ветерани, бізнес, військові, розвідка, економісти, аграрії, ті, хто займається мінеральними ресурсами», — упевнений Павло Унгурян.

30 губернаторів (після інавгурації. — Ред.) від демократів, і 20 — від республіканців, за його словами, дає більше простору для міжрегіональної співпраці України зі США.

«Але вікно цих можливостей коротке. Все може змінитися за два роки (коли відбудуться наступні вибори президента США. — Ред.)», — каже Унгурян.

Не політизувати питання підтримки України. Нам важливо бути в суспільному запиті американських виборців, але не стати розмінною монетою в політичних баталіях, каже координатор Платформи українсько-американського партнерства.

На думку Павла Унгуряна, зараз український кейс намагаються використати як важіль у спробі зняти з посади «міністра війни» Піта Гегсета (зокрема через затримку $400 млн військової допомоги Україні. — Ред.). Україні важливо триматися осторонь від будь-яких внутрішньополітичних американських протиріч.

Протидіяти світоглядній позиції щодо розподілу впливу на різні частини світу. «І група умовного Кертіса Ярвіна (впливовий ультраправий блогер. — Ред.), і Міллер (голова апарату Білого дому. — Ред.), і віцепрезидент — під великим впливом цих світоглядних думок про те, що світ ділиться на дві-три великі частини, а Європу адмініструватиме Росія. Це дуже небезпечно. Я думаю, що тут, окрім комерційної складової, є саме світоглядна позиція, і їй треба серйозно протидіяти на ціннісному рівні», — відзначив Унгурян.

Китай, припускає він, від такої ідеї теж «не в захваті», бо сам претендує на вплив у Європі. Тому Україні потрібна тонка робота між Заходом та Сходом і посилення посольств і у Вашингтоні, і в Пекіні.

Інтенсифікувати міжпарламентську роботу між Україною та США. Парламентська роль, на погляд Унгуряна, лише посилюватиметься. Тож до цього напрямку слід залучити більше фахівців, «не обмежуючи групу лише кількома людьми».

Сакралізувати підтримку України в США за прикладом Ізраїлю. Ізраїль не завжди мав потужне лобі у Сполучених Штатах, нагадує Павло Унгурян.

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«Але в нього є секрет. Вони змогли сакралізувати підтримку держави Ізраїль — і для республіканців, і для демократів. Підтримати Ізраїль — ніби священна дія для них зараз».

У України, переконаний Унгурян, для цього є свої «точки входу».

«Київ на глобальній георелігійній мапі світу, на мою скромну думку, — місто з топ-3. Це Єрусалим, Рим, а потім Київ. Але точно не Москва з її "третім Римом" і "четвертим Єрусалимом". Це — Київ. І нам треба сакралізувати підтримку України як східної фортеці всієї цивілізації. Битися за це», — вважає він.

Фото: Зоряна Стельмах Павло Унгурян, координатор платформи українсько-американського партнерства, керівник руху молитовних сніданків в Україні

Для цього, за словами Унгуряна, вже створили Американсько-український християнський альянс (AUCA) — двопартійну організацію зі штабами у Вашингтоні та Сакраменто, «на двох океанах, з двох боків Америки».