Канцлер Німеччини заявив, що Європа має встановити чіткі межі для Москви, а Берлін працювати над обороною.

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Росія прагне не лише України й посилює напруженість у різних регіонах, зокрема в Балтійському регіоні, Польщі, Чорному морі та навіть у космосі.

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у промові щодо бюджету, пише The Guardian.

"Росія знає, чого хоче, і хоче більшого, ніж Україну", – сказав він.

Канцлер наголосив, що європейські країни мають визначити для Росії чіткі межі.

"Росія загострює ситуацію у величезних масштабах – зокрема й у наших країнах, навіть ціною людських життів. Така нині ситуація, пані та панове. Саме тому ми, європейці, маємо чітко окреслити межі для Росії", – пояснив Мерц.

Він також закликав терміново взятися за проблеми, якими Німеччина, за його оцінкою, надто довго нехтувала: оборону, інфраструктуру, демографічні зміни та економіку.