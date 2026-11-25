Росія прагне не лише України й посилює напруженість у різних регіонах, зокрема в Балтійському регіоні, Польщі, Чорному морі та навіть у космосі.
Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у промові щодо бюджету, пише The Guardian.
"Росія знає, чого хоче, і хоче більшого, ніж Україну", – сказав він.
Канцлер наголосив, що європейські країни мають визначити для Росії чіткі межі.
"Росія загострює ситуацію у величезних масштабах – зокрема й у наших країнах, навіть ціною людських життів. Така нині ситуація, пані та панове. Саме тому ми, європейці, маємо чітко окреслити межі для Росії", – пояснив Мерц.
Він також закликав терміново взятися за проблеми, якими Німеччина, за його оцінкою, надто довго нехтувала: оборону, інфраструктуру, демографічні зміни та економіку.
- Фрідріх Мерц назвав повідомлення про плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі свідченням готовності Москви до небезпечної ескалації. Про це канцлер Німеччини заявив напередодні – після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.
- Мерц закликав ЄС і НАТО посилити захист східного флангу та розвивати засоби протидії безпілотникам. Це питання планують обговорити на саміті ЄС у Брюсселі 26-27 листопада.