Адміністрація президента США Дональда Трампа “тихо” відклала пропозиції щодо використання ділових угод як стимулу для Росії припинити війну в Україні – після того, як Кремль виявив слабкий інтерес до запропонованих проєктів у сферах енергетики та авіації.

Про це пише Financial Times з посиланням на посадовців, поінформованих про зміну тактики.

Джаред Кушнер, зять президента США, та спеціальний посланник Стів Віткофф повідомили європейським посадовцям, що корпоративні зв’язки більше не є ключовим елементом пропозицій США для Росії.

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Тепер основна увага приділяється питанням територій та безпеки.

Протягом останніх місяців Кушнер і Віткофф обговорювали ідеї для повоєнного періоду – зокрема, інвестиції американських компаній у російські нафтові проєкти та виробництво титану, а також відновлення постачання трубопровідного газу до Європи. Ці пропозиції розглядалися як фінансовий стимул, що мав спонукати президента Володимира Путіна припинити повномасштабне вторгнення в Україну.

Спочатку російські посадовці відреагували на пропозиції США позитивно, вбачаючи в обіцянках ділових угод спосіб підтримувати зацікавленість Дональда Трампа.

Однак згодом інтерес Кремля до цих ідей згас. Як зазначають співрозмовники, Москва наполягає на тому, щоб Україна відмовилася від територій і пішла на інші поступки – неприйнятні для Києва – в обмін на мир.

Під час останнього раунду переговорів в Абу-Дабі, що відбувся на початку листопада, російські представники майже не виявили інтересу до ділових угод. Натомість вони посилили свої жорсткі вимоги, давши зрозуміти американській стороні, що Путін не готовий до додаткових домовленостей, які могли б пом’якшити його позицію.

“Було цілком зрозуміло, що (росіяни) не зацікавлені в подібних речах”, – сказав один із посадовців.

Водночас у відповідь на запит FT один із американських посадовців назвав інформацію видання “неточною”. “Ми організовуємо наші переговорні напрямки й оголосимо про них, коли будемо готові; це (економічна взаємодія з Москвою в повоєнний період, – ред.) залишається одним із елементів”, – зазначив він.