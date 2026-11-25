Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі потреби готовий застосувати своє право на помилування стосовно генерального директора компанії Nvidia Дженсена Хуанга.

Як пише The Guardian, глава держави підтвердив свою прихильність до бізнесмена, якого завдяки заступництву республіканця вдалося повернути на посаду після звільнення. Трамп продовжує вихвалятися своїм впливом на ситуацію і тим, що його дії і повернення Хуанга призвели до зростання фондових ринків.

Оскільки у Конгресі США Хуангу погрожують переслідуванням через ймовірні зв'язки з агенткою китайської розвідки під час подружніх зрад, Трамп нагадав про те, що може в будь-який момент помилувати очільника компанії-виробника чипів для штучного інтелекту. При цьому господар Білого дому впевнений, що йому не доведеться це робити, бо Хуанга так і не зможуть визнати винним.