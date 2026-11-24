Генеральний інспектор Пентагону розпочинає масштабну перевірку оборонних контрактів, позик та часток у капіталі відомства.

Перевірка має з'ясувати, чи дотримувалися посадовці всіх процедур, на тлі обіцянок демократів у Конгресі розслідувати можливі конфлікти інтересів в адміністрації Дональда Трампа, передає Bloomberg.

Аудит торкнеться Офісу стратегічного капіталу та Відділу економічної оборони, а також охопить закупівельну діяльність Армії, Військово-морських сил, Повітряних сил і Космічних сил США.

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Перевірка має показати дотримання законів та правил, включно із запобіжниками від «неналежного впливу», під час укладання угод у сферах рідкісноземельних металів, безпілотників, штучного інтелекту і ракетобудування.

У відомстві наголосили, що аудит надасть керівництву міністерства, Конгресу та американцям незалежну оцінку того, чи ухвалювали посадовці рішення про виділення коштів відповідно до федерального законодавства, внутрішньої політики та етичних зобов’язань.

Тим часом демократи, які здобули перемогу на проміжних виборах 3 листопада і наступного року візьмуть під контроль Палату представників та Сенат, пообіцяли розслідувати політику адміністрації Трампа та її зв’язки зі сторонніми фірмами й підрядниками.

Деякі законодавці заявили, що зосередяться саме на ймовірному конфлікті інтересів у закупівлях Пентагону. Зокрема, йдеться про оборонні компанії, які отримали інвестиції від венчурного фонду 1789 Capital, де партнером є Дональд Трамп-молодший.

Міністр оборони Піт Гегсет тривалий час прагнув спростити, прискорити та модернізувати процес закупівлі озброєнь, називаючи його надто повільним і забюрократизованим. Водночас його заступник, мільярдер і співзасновник Cerberus Capital Management Стівен Файнберг, створив підпорядкований йому Відділ економічної оборони (EDU), який має прискорити виробництво зброї, зміцнити внутрішні ланцюги постачання та протидіяти економічній потузі Китаю.