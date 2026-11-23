Президент та гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг під час щорічної конференції GPU Technology у Тайбеї, Тайвань, 30 травня 2018.

Рада директорів Nvidia поновила співзасновника компанії Дженсена Хуанга на посаді головного виконавчого директора, в результаті чого акції гіганта штучного інтелекту зросли більш ніж на 30% на біржових торгах.

Про це повідомляє Financial Times.

У своїй заяві в понеділок Nvidia повідомила, що рада директорів директорів одноголосно проголосувала за поновлення Хуанга на посаді «після серії обговорень та зустрічей… після яких рада директорів була задоволена відвертістю Хуанга та його здатністю керувати Nvidia».

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«Рада вважає, що Дженсен – це правильна людина для керівництва NVIDIA, і що його поновлення на посаді відповідає найкращим інтересам наших акціонерів, співробітників, партнерів та клієнтів», – заявив у понеділок голова ради директорів Харві К. Джонс.

Хуанг заявив, що для нього «честь» повернутися до компанії, додавши, що він бере на себе відповідальність «з найбільшою смиренністю та оновленою відданістю».

Рада директорів Nvidia заявила, що отримала інформацію від «вищого керівництва» уряду США про те, що «поновлення Хуанга на посаді не становить загрози національній безпеці».

Компанія при цьому додала, що розслідування дій Хуанга триває.

До понеділка акції Nvidia втратили понад 2,5 трлн доларів у вартості з моменту свого історичного максимуму в жовтні, перш ніж з'явилася серія викриттів про зв'язки Хуанга щонайменше з однією підлеглою, а також з керівницею сінгапурської компанії Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у роботі на китайську розвідку.

У неділю Дональд Трамп опублікував у соцмережах сподівання, що рада директорів знову найме Хуанга.

«Країні потрібне лідерство Дженсена в NVIDIA, щоб забезпечити успіх і процвітання не лише компанії, а й американської економіки. Уряд Сполучених Штатів не має підстав вважати, що повернення Дженсена до NVIDIA становить будь-який ризик для національної безпеки», – написав Дональд Трамп після повідомлення про відновлення Хуанга на посадф генерального директора.

Президент США також заявив, що Nvidia повинна продовжити розслідування щодо дотримання нею вимог експортного контролю США.

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29 жовтня видання The New York Times повідомило, що американська розвідка близько року стежила за керівницею сінгапурської компанії Megaspeed Еліс Хуанг і що вона мала близькі стосунки з Дженсеном Хуангом.

На початку листопада ряд американських медіа повідомили, про меморандум американської розвідки, в якому йшлося про те, що Міністерство державної безпеки КНР завербувало Еліс Хуанг для шпигунства за Дженсеном Хуангом.

8 листопада Дженсен Хуанг у листі до співробітників Nvidia визнав подружню невірність і бере на себе повну відповідальність.

9 листопада агенція Bloomberg повідомили про розбіжність приблизно в 50 тисяч чипів Nvidia між поставками Megaspeed і звітами Nvidia перед американською владою.

12 листопада рада директорів Nvidia оголосила про відставку Хуанга.

Після своєї відставки Хуанг провів ряд консультацій з урядом США та директорами Nvidia щодо можливості свого повернення. Ряд топів Кремнієвої долини підписали відкритий лист із закликом повернути його на посаду.

17 листопада Міністерство юстиції та Міністерство торгівлі США повідомили, що розслідують діяльність Megaspeed із 2024 року.

18 листопада рада директорів компанії повідомила, що не розглядає можливість повернення Хуанга.

1 грудня Хуанг має дати свідчення у Конгресі США щодо експортного контролю та своїх зв’язків з агенткою китайської розвідки.

Дженсен Хуанг володіє 3,9% акцій Nvidia, завдяки чому він є одним з найбагатших людей світу. Його сттаткиоціюють в приблизно $145-148 млрд.