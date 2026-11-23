Директор Національної розвідки Джей Клейтон заявив, що для президента Дональда Трампа було «цілком доречно» назвати російського лідера Владіміра Путіна своїм другом.

Про це повідомляє Associated Press.

«У тому колі – в рамках тієї розмови – використання слова “друг” є цілком доречним», – сказав Клейтон в ефірі програми «This Week» на телеканалі ABC.

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Подібну оцінку він дав і в програмі «State of the Union» на CNN, заявивши, що зустріч Трампа з президентами інших провідних ядерних держав була «історичною» та «визначною».

«У цьому контексті, які б формулювання президент не вирішив обрати, я йому повністю довіряю», – зазначив директор Національної розвідки США.

При цьому Джей Клейтон ухилився від прямої відповіді на прохання назвати Путіна другом Сполучених Штатів, згадавши про вторгнення Росії в Україну, яка є союзником Америки.

«Він не є другом Америки в Україні. Зовсім ні. Зовсім ні», – сказав він в ефірі ABC.

Нагадаємо, президент США назвав Владіміра Путанв другом під час зустрічі у Китаї минулого тижня. Пізніше, під час брифінгу для преси в Білому домі в п'ятницю він розповів про свої «дуже добрі» особисті стосунки з Путіним, уникнувши питань про те, чи є російський лідер другом США. У суботу Дональд Трамп опублікував у Truth Social фотографію, на якій він тисне руку усміхненому Путіну, з підписом «Мій друг».

Такі жести приязні до президента РФ викликали негативну реакцію з боку американських та європейських політиків. Зорема, лідер демократів в Сенаті Чак Шумер їх «бентежними, мерзенними і, відверто кажучи, жалюгідними».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав в соцмережі X: «Боже, захисти нас від таких друзів».

Річард Тайс, заступник лідера британської партії Reform UK, яка має тісні стосунки з Дональдом Трампом, назвав допис президента США «жахом» і «серйозною помилкою». За його словами, Путін є «диктатором-убивцею», а не другом, і розбіжності між їхньою партією та президентом США останнім часом зростають.