Допінгову справу Мудрика вже закрито, а сам футболіст отримав право повернутися на поле. Однак тепер постає інше питання: чи зможе він повернутися до збірної України після публічного конфлікту з її керівництвом? Що кажуть сторони, які питання залишаються без відповідей і чим може завершитися протистояння – у матеріалі LB.ua.

Футболіст припустив, що заборонений мельдоній потрапив до його організму під час перебування у збірній України, та звинуватив УАФ у бездіяльності. Президент асоціації Андрій Шевченко натомість відкинув звинувачення й зажадав доказів або вибачень.

18 листопада на ютуб-каналі Дмитра Гордона вийшло інтерв’ю з Михайлом Мудриком – перше після рішення Футбольної асоціації Англії і Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) дозволити футболісту повернутися до гри. Упродовж розмови футболіст уперше виклав свою версію подій, пов’язаних зі звинуваченнями у вживанні допінгу й, як наслідок, 20-місячним відстороненням на час розгляду справи.

У всьому винна УАФ. Що сказав Мудрик

Перше питання, яке може поставити собі глядач після перегляду інтерв’ю Михайла Мудрика, – чому він стільки мовчав? Бо ж з моменту його відсторонення до цієї розмови минуло фактично два роки. Справу гравця розглядали в CAS, а сам футболіст обрав тактику мовчання, щоб не зашкодити процесу. Це свого часу LB.ua пояснював український спортивний юрист Юрій Юрченко. Зараз, коли антидопінгову справу закрито, Михайло вирішив розповісти свою версію подій.

Фото: EPA/UPG Мудрик у складі «Челсі»

Реклама

Варто одразу зауважити, що більшість інтерв’ю він присвятив саме ситуації з допінгом, своєму відстороненню й діям УАФ упродовж юридичного процесу. Які головні претензії Михайла?

За версією Мудрика, мельдоній потрапив в організм футболіста під час перебування в розташуванні національної збірної України з футболу. За словами гравця, препарат доступний лише у Східній Європі, а у відповідний період (жовтень 2024 року) він приїжджав туди винятково до збірної. На питання, чи звинувачує він саме УАФ, а не партнерів по збірній України, футболіст відповів ствердно.

У збірній, за словами футболіста, відсутня належна система безпеки. Мудрик розповів, що в штабі команди немає спеціальних працівників, які контролюють доступ до команди та порядок на поверхах готелів, на відміну від англійських клубів, за які виступає футболіст. Михайло стверджує, що нутриціолог збірної приблизно раз на два дні роздавав футболістам стаканчики з таблетками.

Фото: twitter.com/uafukraine

УАФ ніяк не допомогла у справі про допінг, а навпаки – часом заважала. За словами Мудрика, УАФ боялася репутаційних наслідків і не хотіла брати на себе відповідальність. При цьому гравець пояснював, що очікував від асоціації внутрішнього розслідування і допомоги з установленням обставин інциденту. Водночас він наголосив, що не хотів безпідставно звинувачувати конкретних працівників збірної.

Шевченко не підтримав Мудрика. Футболіст переконує, що президент УАФ телефонував йому, але для того, щоб запитати, як справи, а не допомогти. Футболіст наголошує, що слів підтримки від Шевченка не пам’ятає, бо «якби вони були – він запам’ятав би». На цьому претензії Мудрика до комунікації з представниками УАФ не закінчилися.

Витік конфіденційного листування. За інформацією Мудрика, частина конфіденційних листів, якими обмінювалися його представники та УАФ, опинилася у відкритому доступі. Футболіст фактично звинуватив представників федерації в непрофесіоналізмі. Його ж представники сприяли тому, щоб обмежити поширення інформації з листування.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик під час тренувань за збірну України

Реклама

Погані умови в збірній. На завершення футболіст розкритикував організацію роботи УАФ із національною командою України. За його словами, преміальні за виступ у збірній надходили із затримками, ще й у меншому розмірі, ніж зазначалося. Окрім того, в команді є проблеми з медичним забезпеченням, адже в штабі збірної навіть МРТ травмованим футболістам зробити не могли. Ще одна претензія Мудрика полягає в поганій логістиці команди. Мовляв, футболістів поселяли в готелі без тренажерів, через що вони були змушені самостійно шукати собі спортзал поряд із готелем. За однією з версій футболіста, це може бути пов’язано зі спробою УАФ зекономити.

Очевидно, інтерв’ю Мудрика не могли проігнорувати в Українській асоціації футболу. Шевченко відповів особисто.

Де докази й вибачення? Версія УАФ

У розмові з Tribuna.com президент УАФ виклав свою версію подій та відреагував на звинувачення Мудрика.

Загалом з відповіді Шевченка можна виділити шість основних тез.

Звинувачення Мудрика на адресу УАФ безпідставні. Шевченко наголошує, що звинувачення з боку представників Михайла не знайшли підтвердження чи доказів після багатьох досліджень та перевірок. За словами президента УАФ, розслідування і підсумкова мирова угода з WADA та англійською асоціацією це підтверджують.

Фото: УАФ Андрій Шевченко

Нагадаємо, у публічній заяві FA від 31 липня 2026 року зазначено, що Мудрик визнав порушення антидопінгових правил. Його повернення стало можливим, зокрема, через зміну стандартів WADA: за новими вимогами концентрація мельдонію в його пробі не вважалася б позитивним результатом. При цьому FA не встановила публічно, звідки саме речовина потрапила до організму футболіста. УАФ у заяві справді не згадують.

Реклама

Представники Мудрика пропонували УАФ знайти підставного винуватця у справі. Шевченко заявив, що представники футболіста неодноразово зверталися до УАФ із пропозицією штучно знайти працівника, який би взяв на себе відповідальність за появу мельдонію в його допінг-пробі. За словами президента УАФ, представникам футболіста відмовили.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик у першому сезоні за «Челсі»

«Челсі» заборонив давати Мудрику будь-які препарати. Англійський клуб надіслав відповідний лист до УАФ, а працівники збірної, зокрема тодішній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, дотрималися цього прохання.

За Мудриком наглядали двоє особистих фахівців. Як аргумент, що Мудрик нічого не приймав у збірній, Шевченко каже, що разом із футболістом працювало двоє людей, які контролювали режим і відновлення Мудрика, допомагали йому з побутом.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик

УАФ надала всю інформацію про інцидент, яку мала. Саме так Шевченко відповів на звинувачення Мудрика в тому, що УАФ не допомагала футболістові у справі про допінг, затягуючи процес. За версією Шевченка, асоціація виконала необхідні перевірки, передала юристам футболіста запитувану інформацію і підтримувала зв'язок із представниками розслідування.

Де докази? Наостанок Шевченко зажадав від футболіста або доказів звинувачень, або вибачення.

Водночас президент УАФ не надав предметних пояснень щодо інших претензій Мудрика – затримок преміальних, медичного забезпечення й умов проживання збірної.

Після цього публічно ні Мудрик, ні УАФ не висловлювалися, за винятком коментаря Михайла в соцмережах на пост із критикою інтерв’ю футболіста. «Кожен бачить те, що хоче бачити», – написав він.

Фото: Скріншот Відповідь Мудрика в Threads

Реклама

Та чи справді сторонній глядач міг побачити все, що залишилося за кадром, після публічної комунікації обох сторін? Розбираємося.

Що НЕ сказав Мудрик і як на його слова відреагували в футбольній тусовці

Ясно, що без доказів Михайлу Мудрику важко буде довести, що його звинувачення обґрунтовані. Разом із тим йому доведеться спростовувати або підтверджувати наявну інформацію довкола справи.

Зокрема, 29 грудня 2024 року журналіст Ігор Бурбас заявив, що, за його інформацією, мельдоній потрапив в організм Мудрика через ін’єкцію, яку зробили в розташуванні збірної України з футболу. Михайло нібито поскаржився на дискомфорт у коліні, після чого фізіотерапевт збірної Іван Поробія зробив йому ін'єкцію стовбурових клітин тваринного походження. Журналіст припустив, що ці клітини могли бути отримані від корови, в організмі якої містився мельдоній. Ця версія потребує перевірки, зокрема з огляду на слова Шевченка про заборону «Челсі» давати футболістові будь-які препарати.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик

Водночас цю версію ще тоді розкритикував спортивний лікар Дмитро Бабелюк. За його словами, у таких процедурах зазвичай використовують стовбурові клітини самого пацієнта, а застосування клітин тварин є небезпечним. Крім того, препарати для ін’єкцій проходять очищення й підготовку. Тож історію про корову і мельдоній лікар назвав малоймовірною з багатьма логічними прогалинами.

Після інтерв’ю Мудрика свою думку висловив і український журналіст Дмитро Поворознюк. Він звернув увагу на слова футболіста про таблетки, які нутриціолог роздавав гравцям збірної. На думку Поворознюка, якщо йшлося про заборонені препарати, то виникає питання, чому мельдоній виявили лише в організмі Мудрика, а не інших футболістів. Крім того, журналіст припустив, що заборонену речовину могли підсипати футболістові й поза розташуванням національної команди.

Це насправді стосується й інших звинувачень Мудрика стосовно організації роботи збірної. Інші футболісти можуть легко підтвердити або спростувати цю інформацію.

Ще одне питання, на яке Михайлу доведеться відповісти, стосується того, чи пропонували УАФ представники Мудрика знайти підставного винуватця у справі. Якщо ця пропозиція справді була, то підтвердити її могли б листування сторін або інші свідчення. Тим паче що, за інформацією футболіста, витік частини листування відбувся. Те саме стосується і УАФ: якщо асоціації таке пропонували, то вона повинна надати докази.

Без відповідей на ці питання конфлікт ризикує стати перманентним, а це натомість фактично унеможливлює повернення Мудрика до лав збірної України з футболу. Чи ні?

Чи є сенс Мудрику повертатися?

Реклама

У своїй відповіді на інтерв’ю Михайла Шевченко фактично дав футболістові можливість виправити ситуацію. Так, йдеться про докази або вибачення. Водночас неясно, навіщо Мудрику повертатися до збірної, де, за його словами, футболістам роздавали таблетки, а УАФ не допомогла йому під час допінгової справи. Годі вже й згадувати претензії про неналежну організаційну роботу збірної України з футболу.

Фото: Instagram Михайло Мудрик, Святослав Вакарчук, Андрій Шевченко й Олександр Зінченко

А от команді й Шевченку Михайло потрібен. Проблема з лівим флангом нападу в команді не зникла за час відсторонення гравця. Окрім того, гра синьо-жовтих поки не вражає, через що критикують як гравців, так і УАФ, яка ухвалює рішення стосовно призначення головного тренера команди. Мудрик натомість може додати різноманітності. Питання лише в тому, коли він набере оптимальні фізичні кондиції.

Відкритим залишається питання, як Мудрик і керівництво УАФ взаємодіятимуть після публічного конфлікту. Та й на атмосферу в команді загалом ця ситуація не йде на користь.

Читайте також Третє місце в групі Ліги націй за щастя. Що відбувається зі збірною України з футболу

А попереду в збірної України відбір на Євро-2028.