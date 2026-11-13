Під час моніторингового візиту представники Омбудсмена також зафіксували можливі випадки підроблення офіційних документів та порушення прав ув’язненого з тяжкими захворюваннями.

В Одеському слідчому ізоляторі виявили людину, яка перебуває під вартою майже десять років без обвинувального вироку суду.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Омбудсмена, загалом у СІЗО перебувають 93 особи, які понад три роки очікують на обвинувальний вирок. Один з обвинувачених перебуває в установі ще з жовтня 2016 року.

Крім того, моніторингова група виявила факти можливого підроблення офіційних документів. За цим фактом Державне бюро розслідувань внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочало слідство.

Також під час перевірки представники Омбудсмена зафіксували випадок порушення прав ув’язненого з тяжкими захворюваннями. Чоловіка помістили до карцеру без попереднього медичного огляду та забезпечення необхідними ліками.

Обставини виявлених порушень перебувають у полі уваги відповідних органів.