Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаПраво

Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду

Під час моніторингового візиту представники Омбудсмена також зафіксували можливі випадки підроблення офіційних документів та порушення прав ув’язненого з тяжкими захворюваннями.

Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Фото: Дмитро Лубінець/Телеграм

В Одеському слідчому ізоляторі виявили людину, яка перебуває під вартою майже десять років без обвинувального вироку суду. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Омбудсмена, загалом у СІЗО перебувають 93 особи, які понад три роки очікують на обвинувальний вирок. Один з обвинувачених перебуває в установі ще з жовтня 2016 року.

Крім того, моніторингова група виявила факти можливого підроблення офіційних документів. За цим фактом Державне бюро розслідувань внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочало слідство.

Також під час перевірки представники Омбудсмена зафіксували випадок порушення прав ув’язненого з тяжкими захворюваннями. Чоловіка помістили до карцеру без попереднього медичного огляду та забезпечення необхідними ліками.

Обставини виявлених порушень перебувають у полі уваги відповідних органів.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies