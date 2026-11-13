Нічні повітряні атаки , 175 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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Зранку 13 листопада Росія вдарила по Одесі. Станом на 08:41 було відомо про двох жертв і пʼятьох постраждалих.

Двоє постраждалих у важкому стані. Пошкоджено приватні житлові будинки та легкові автомобілі. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Близько 3 години ночі у Києві було оголошено жовтий рівень повітряної тривоги через загрозу реактивних БПЛА. Повітряні Сили повідомили, що один засіб ураження з півночі столиці рухався у бік Лук'янівки та центру. Пролунав вибух.

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У Київській міській військовій адміністрації згодом розповіли, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків збитого безпілотника розпочалася пожежа у медичному закладі. У ДСНС вранці повідомили, що поранено одну людину, але, за даними МОЗ, поранені троє.

Унаслідок удару спалахнула пожежа лікарні з частковим руйнуванням на 2 поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще 7 людей врятували рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано.

Постраждав медзаклад Національної академії медичних наук, повідомили в МОЗ.

«Постраждали троє пацієнтів медзакладу, їм надано допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає», – розповіли в міністерстві. Людей з постраждалого корпусу перевели до інших лікарень.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському (11) та Костянтинівському (13) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2590 окупантів, танк, 11 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 6 наземних робокомплексів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 618 920 осіб.

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Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Російські війська вбили у Запоріжжі 17-річного хлопця. Постраждалих – четверо, повідомили т.в.о голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін та співголова Ради оборони області Іван Федоров.

Ворог двічі вдарив сьогодні близько пів на сьому. Внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки.

Із-під завалів рятувальники дістали чотирьох людей: 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх постраждалих передали медикам швидкої допомоги.

У ніч на 13 листопада росіяни атакували безпілотником багатоповерхівку у Рівному.

Зранку в ДСНС повідомили, що постраждалих - шестеро, зокрема двоє дітей. Рятувальники ліквідували пожежу. Спільно з іншими службами евакуювали з осель 42 мешканців.

«У ніч на 13 листопада противник атакував 117 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ АР Крим – Гвардійське», – розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряна оборона збила і подавила 80 ворожих БпЛА типу Shahed (39 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях.

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Президент України Володимир Зеленський ввечері 12 листопада зустрівся зі спецпредставниками Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом.

Як передає "Суспільне", зустріч відбулася на аеродромі Кейсмент у Балдоннелі, що на захід від Дубліна. Володимир Зеленський заявив, що Росія погодилася на обмін військовополоненими, який має стати найбільшим за весь час війни. Інша важлива домовленість – Європа буде за столом переговорів, а не на полях, як раніше. «Це дуже важливо для відновлення, для гарантій безпеки», – сказав він.

Третя домовленість – наступний раунд пройде найближчим часом.

Докладніше – в новині.

Увечері 12 листопада розпочалася масована атака ударних безпілотників по Москві.

Мер Сергій Собянін упродовж 5 годин оприлюднив 10 дописів у соцмережах з повідомленнями про "збиті" російськими засобами ППО дрони. Загалом очільник ворожої столиці нарахував 103 засоби ураження.

Станом на ранок 13 листопада, за словами мера Москви Собяніна, за 10 годин начебто збили 144 дрони на підльоті до російської столиці. Загалом, як скаржиться московський очільник, на регіон летіли 467 безпілотників.

А в Міноборони РФ стверджують, що збили начебто 1198 апаратів над територіями Астраханської, Білгородської, Брянської, Володимирської, Волгоградської, Воронької, Воронської Орловської, Ростовської, Рязанської, Саратовської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону, анексованого Криму та над акваторією Чорного моря.

Через атаку у московських аеропортах спостерігалися значні перебої повітряного трафіку. Найбільшу кількість рейсів затримали у "Внуково" та "Шереметьєво".

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