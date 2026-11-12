Головне за четвер, 12 листопада: майже 170 боєзіткнень, атаки на Дніпропетровщину, зустріч у Дубліні

Бойові дії на Донеччині, 168 бойових зіткнень, ворожі обстріли, шоста евакуація пораненого за допомогою CASEVAC StarGate. Яким запам’ятається 1723-й день повномасштабної війни.

В ірландському Дубліні відбулась багатостороння зустріч України та партнерів.

"Дякую Енді Бернему за організацію. Вдячний Емманюелю Макрону, Фрідріху Мерцу, Дональду Туску, Петтері Орпо, Андрісу Кулбергсу, Крістену Міхалу, Метте Фредеріксен, Гітанасу Наусєді, Міхолу Мартіну, Джорджі Мелоні, Марку Карні, Ульфу Крістерссону, Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте та Каї Каллас за участь", - написав президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Лідери обговорили посилення підтримки України на тлі постійних російських атак. Зокрема ракети для ППО, енергетичну підтримку та будівництво нових укриттів. Також на порядку денному було питання фінансової стійкості України, нові внески до програми PURL та гарантії безпеки.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 168 боїв.

Найбільше росіяни атакували на Костянтинівському (12 атак) та Покровському (11) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 листопада – в новині.

Військовослужбовці 475-го штурмового полку CODE 9.2 вшосте евакуювали пораненого побратима повітрям за допомогою безпілотного CASEVAC StarGate від компанії SkyFall.

Евакуйований – Сергій, боєць 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2. Він дістав тяжкі поранення руки й ноги внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Через складний рельєф місцевості, мінні загородження, обстріли та систематичні атаки російських військ наземна евакуація пораненого була неможливою.

Після успішної повітряної евакуації бійця доправили до лікарні.

Упродовж дня, 12 листопада, росіяни понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, магазин, автобус. Троє людей постраждали.

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У Дніпровському районі росіяни цілили по Чумаківській громаді. Понівечене агропідприємство. Загинули близько двох десятків корів.

Із понеділка, 16 листопада, у Краматорську на Донеччині через безпекову ситуацію тимчасово призупиняє роботу останнє відділення ПриватБанку. Ощад теж тимчасово закриває відділення та припиняє роботу банкоматів, розповіли у Краматорській міській раді.

Термінали самообслуговування та банкомати продовжують роботу в безпечніших зонах міста за умови стабільного енергопостачання, зв'язку та під'їзду інкасації.

Список найближчих відділень Ощадбанку – в новині.

В Офісі президента України прокоментували заяву Путіна про «готовність» провести «гуманітарну» місію в Костянтинівці, за яку Сили оборони борються з окупантами. Радник президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам сказав, що треба з'ясувати всі деталі, але під час гуманітарної місії в Олешках росіяни посилювали свої позиції.

Операцію в Олешках Україна і Росія провели минулого місяця за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Мешканці окупованого міста, що опинилося в жахливих умовах після захоплення Росією, отримали гумдопомогу і змогу виїхати на вільну територію України або ж відправитися до Росії.

«Враховуючи, що в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці», – прокоментував Литвин.

Подробиці – в новині.

Російська статистична служба (Росстат) з 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026-го зареєструвала 11 335 смертей іноземців, пов'язаних із війною проти України. Загиблі походили майже зі 100 країн світу. Водночас реальна кількість іноземних військових, які загинули на боці Росії, може бути значно більшою.

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Про це йдеться в розслідуванні Bloomberg, автори якого проаналізували конфіденційні дані Росстату, отримані внаслідок кібератаки. Архів містить понад 11 млн свідоцтв про смерть із інформацією про місце народження, громадянство та обставини смерті. Його отримали білоруська опозиційна група Cyber Partisans та українське хакерське угруповання Silent Crow, після чого передали Bloomberg та іншим медіа.

За даними Bloomberg, близько 3700 загиблих були громадянами України або народилися на її території після проголошення незалежності у 1991 році. Серед тих, чиї адреси вдалося встановити, більшість проживали на окупованих Росією територіях сходу та півдня України.

Докладніше – в новині.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф після переговорів із Путіним у Москві заявив, що представники Європи долучаться до наступного раунду переговорів щодо війни в Україні.

Як передає CNN, перед вильотом із московського аеропорту «Внуково» Віткофф назвав європейців партнерами США і наголосив на важливості їхньої участі в переговорному процесі.

Зять президента США Джаред Кушнер, який також брав участь у зустрічі в Москві, додав, що європейці прагнуть завершення війни і тривалого миру, а докладне обговорення всіх тем стане основою для майбутніх багатосторонніх дискусій.

Про реакцію Кремля – в новині.

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