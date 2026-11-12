Bloomberg: Росія зареєструвала понад 11 тисяч смертей іноземців у війні проти України

Російська статистична служба (Росстат) зареєструвала 11 335 смертей іноземців, пов'язаних із війною проти України. Загиблі походили майже зі 100 країн світу. Водночас реальна кількість іноземних військових, які загинули на боці Росії, може бути значно більшою.

Про це йдеться в розслідуванні Bloomberg, автори якого проаналізували конфіденційні дані Росстату, отримані внаслідок кібератаки.

Архів містить понад 11 млн свідоцтв про смерть із інформацією про місце народження, громадянство та обставини смерті. Його отримали білоруська опозиційна група Cyber Partisans та українське хакерське угруповання Silent Crow, після чого передали Bloomberg та іншим медіа.

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Йдеться про смерті, зареєстровані з 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026-го. До підрахунку включили людей, які народилися за межами Росії або мали іноземне громадянство, а зв'язок із війною визначали за відповідними позначками в документах.

Найбільше загиблих – з колишніх радянських республік

За даними Bloomberg, близько 3700 загиблих були громадянами України або народилися на її території після проголошення незалежності у 1991 році. Серед тих, чиї адреси вдалося встановити, більшість проживали на окупованих Росією територіях сходу та півдня України.

Ще близько 80% решти загиблих іноземців походили з інших колишніх радянських республік. Загалом понад 6 тисяч загиблих народилися за межами Росії, але на момент смерті мали російське громадянство.

Географія вербування з часом змінювалася. У 2023–2024 роках серед загиблих було багато вихідців із Непалу, у 2024–2025 роках – Шрі-Ланки та Китаю. Наприкінці 2025 року зросла кількість загиблих із Колумбії, Кенії та Нігерії.

Загалом серед загиблих зафіксували близько 340 вихідців з Африки. Найбільше було громадян Єгипту, Камеруну, Нігерії, Кенії та Гани.

Статистика неповна: немає даних про смерть громадян КНДР

Кількість зареєстрованих смертей іноземців зростала приблизно такими ж темпами, як і загальні втрати Росії. Якщо у 2022 році зафіксували близько 630 таких випадків, то у 2025-му – понад 5500. Показник збільшився більш ніж увосьмеро.

Водночас статистика неповна. Зокрема, у ній немає жодної смерті північнокорейського військового, хоча КНДР направила тисячі солдатів на допомогу Росії. Частина іноземців також могла залишитися зниклими безвісти, їхні тіла могли не ідентифікувати або смерть могла бути зареєстрована без згадки про війну.