У Брюсселі відкрили хаб для співпраці українських та європейських оборонних компаній

У Брюсселі 10 листопада відкрили UARM Hub, який представлятиме інтереси українських оборонних виробників у Європі, допомагатиме їм знаходити партнерів, залучати ресурси та виходити на європейський ринок оборонних закупівель. Про це повідомляє «Оборонка» з посиланням на представників хабу.

За словами організаторів, UARM Hub діятиме як неприбутковий галузевий проєкт. Серед його основних завдань — налагодження співпраці між українськими та європейськими компаніями, представництво інтересів виробників, підготовка їхніх спільних позицій і підтримка їхньої участі в європейських оборонних програмах.

Окремим напрямом роботи стане дослідження українського оборонного ринку. Команда хабу вивчатиме його структуру, виробничі можливості, учасників і технологічні компетенції. До дослідження залучать партнерів, зокрема Центр безпекових досліджень імені Сагайдачного. Отримані результати мають допомогти європейським інституціям і компаніям краще орієнтуватися в українській оборонній промисловості та знаходити потенційних партнерів, пояснюють представники хабу.

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Ще один дослідницький напрям передбачає підготовку Білої книги спільно з Офісом ефективного регулювання BRDO. У документі планують систематизувати перешкоди, з якими стикаються українські виробники, та запропонувати зміни до правил і процедур для спрощення доступу до фінансування, ресурсів і спільних оборонних проєктів.

Результати досліджень UARM Hub планує представити європейським інституціям і потенційним партнерам для подальшої інтеграції української оборонної промисловості з європейською.

Крім того, хаб працюватиме над усуненням бар'єрів у сфері оборонних закупівель, фінансування, випробування та використання технологій. Серед його пріоритетів — захист прав українських компаній на власні розробки й запобігання втраті інженерних команд та технологічного досвіду.

Нагадаємо, у жовтні у Києві відкрили перший спеціалізований британський бізнес-центр Kyiv Business Centre, який стане постійним майданчиком для розвитку промислової співпраці між оборонними підприємствами України та Великої Британії.