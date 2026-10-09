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Defense Tech

Україна та Британія відкрили у Києві бізнес-центр для співпраці оборонних підприємств

Центр покликаний спростити вихід британських компаній на український ринок, зазначили у Міноборони

Україна та Британія відкрили у Києві бізнес-центр для співпраці оборонних підприємств
Фото: Міноборони України

У Києві відкрили перший спеціалізований британський бізнес-центр Kyiv Business Centre, який стане постійним майданчиком для розвитку промислової співпраці між оборонними підприємствами України та Великої Британії. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Kyiv Business Centre покликаний спростити вихід британських компаній на український ринок, насамперед малих і середніх підприємств, для яких безпекові вимоги, витрати та адміністративні процедури раніше ускладнювали можливість постійної присутності в Україні, зазначають в Міноборони.

У відомстві пояснили, що центр надаватиме британським компаніям можливість безпосередньо взаємодіяти з українськими державними структурами, оборонними виробниками, інноваційним сектором та інвесторами, отримувати інформацію про актуальні потреби української сторони, знаходити партнерів і розвивати спільні проєкти.

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Оператором центру є британська Audere Group у консорціумі з AMS Global Solutions та Hillmont Partners. Центр уже формує мережу за участю міжнародних компаній, українських державних структур, оборонних підприємств та інвесторів, додали в Міноборони.

«Для України важливо, щоб міжнародне партнерство переходило від окремих домовленостей до системної промислової кооперації. Kyiv Business Centre створює для цього постійну інфраструктуру безпосередньо в Україні – місце, де британські компанії можуть швидше знаходити українських партнерів, розуміти реальні потреби оборонної промисловості та разом із нами запускати нові проєкти», – зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр .

За словами Ганни Гвоздяр, така взаємодія створить додаткові можливості для спільних розробок, виробництва та залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

Робота Kyiv Business Centre зосереджена на трьох ключових напрямах - промисловості, інноваціях та інвестиціях. Центр сприятиме налагодженню ділових зв'язків, залученню фінансування, спільним розробкам і виробництву оборонної продукції, а також масштабуванню виробничих потужностей, зазначили у Міноборони. Водночас майданчик працюватиме і для українських підприємств, які шукають британських промислових партнерів або планують створювати дочірні компанії у Великій Британії.

Створення центру відбулося за підтримки британського уряду в межах реалізації сторічного партнерства між Україною та Великою Британією. Ініціатива стала результатом співпраці британського Національного директорату з озброєнь (National Armaments Director Group), промислових партнерів та фінансового сектору.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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