На Херсонщині викрили колаборанта, який на час окупації очолив окупаційний орган влади

За даними слідства, підозрюваний керував окупаційним територіальним відділом і брав участь в організації заходів, пов’язаних із діяльністю російської адміністрації.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Жителю Херсонщини заочно повідомили про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконному органі влади на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, не пізніше серпня 2024 року чоловік добровільно погодився співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації та очолив так званий «Гавриловский территориальный отдел Каланчакского муниципального округа Херсонской области».

Реклама

Під його управлінням перебували території Гаврилівки Другої, Бабенкової Першої, Олександрівки, Олексіївки та Приморського.

На цій посаді підозрюваний здійснював загальне керівництво відділом та організовував його роботу. Крім того, він брав участь в організації та проведенні публічних заходів, пов’язаних із діяльністю окупаційної адміністрації, її представників і так званих депутатів.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – добровільне зайняття посади в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області.