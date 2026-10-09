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На Херсонщині викрили колаборанта, який на час окупації очолив окупаційний орган влади

За даними слідства, підозрюваний керував окупаційним територіальним відділом і брав участь в організації заходів, пов’язаних із діяльністю російської адміністрації.

На Херсонщині викрили колаборанта, який на час окупації очолив окупаційний орган влади
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Жителю Херсонщини заочно повідомили про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконному органі влади на тимчасово окупованій території України. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, не пізніше серпня 2024 року чоловік добровільно погодився співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації та очолив так званий «Гавриловский территориальный отдел Каланчакского муниципального округа Херсонской области».

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Під його управлінням перебували території Гаврилівки Другої, Бабенкової Першої, Олександрівки, Олексіївки та Приморського.

На цій посаді підозрюваний здійснював загальне керівництво відділом та організовував його роботу. Крім того, він брав участь в організації та проведенні публічних заходів, пов’язаних із діяльністю окупаційної адміністрації, її представників і так званих депутатів.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – добровільне зайняття посади в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області.

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