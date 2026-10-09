СЗРУ: Росія планує заблокувати 92% VPN-сервісів і збільшити фінансування пропаганди

У 2027–2029 роках Кремль планує спрямувати майже $719 млн на технічний контроль інтернет-трафіку та понад $4 млрд на державні й провладні медіа.

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Росія планує збільшити фінансування технічного блокування інтернет-контенту та державної пропаганди. Такі витрати передбачені проєктом федерального бюджету РФ на 2027–2029 роки.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, у 2027 році на функціонування автоматизованої системи безпеки інтернету, підпорядкованої "Роскомнадзору", планують виділити $238 млн. Це вдвічі більше, ніж передбачав попередній бюджетний проєкт на цей рік.

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Загалом протягом 2027–2029 років на технічний контроль інтернет-трафіку закладають майже $719 млн. Кошти мають спрямувати на модернізацію засобів протидії так званим інтернет-загрозам.

У Кремлі також розглядають можливість використання штучного інтелекту для розпізнавання зашифрованого трафіку й автоматичного блокування нестандартних VPN-протоколів у режимі реального часу.

За інформацією розвідки, протягом першого тижня після псевдовиборів до Держдуми доступ обмежили щонайменше до 10 VPN-сервісів.

Крім того, згідно з розпорядженням "Роскомнадзору", федеральне державне унітарне підприємство "Головний радіочастотний центр" має забезпечити блокування 92% доступних VPN-сервісів до 2030 року. Після оприлюднення інформації документ прибрали з відкритого доступу.

Паралельно Кремль планує наростити видатки на державні та провладні ЗМІ. У 2027 році на них та інформаційне забезпечення передбачили $1,74 млрд, що на 45% більше, ніж у попередньому бюджетному проєкті.

Ще понад $153 млн планують спрямувати на інформаційно-роз’яснювальний та експертно-соціологічний супровід ініціатив Путіна в медіа й соціальних мережах.

Сукупне фінансування державних медіа та інформаційного забезпечення у 2027–2029 роках, за даними СЗРУ, має сягнути $4,07 млрд.

У розвідці зазначають, що Москва одночасно посилює технічні обмеження доступу до альтернативної інформації та збільшує фінансування власної пропагандистської системи. Контроль над інформаційним простором залишається одним із ключових інструментів утримання влади в Росії.