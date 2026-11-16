Google: російськомовні хакери здійснили першу в історії повністю автоматизовану кібератаку з використанням ШІ

За даними Google, зловмисники атакували французькі вебсайти у сферах медіа, розваг та освіти.

Російськомовні хакери створили агента на основі штучного інтелекту, який, можливо, здійснив першу в історії повністю автоматизовану кібератаку.

Про це сьогодні повідомив Google, пише Politico.

Підрозділ кіберрозвідки технологічного гіганта виявив, що хакери використовують штучний інтелект для “повної автоматизації виявлення та експлуатації вразливостей без участі людини вперше”.

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Ця розробка може стати переломним моментом у використанні штучного інтелекту для кібератак. Ця тема домінувала в заголовках новин і турбувала політиків з моменту випуску компанією “Anthropic”, що займається штучним інтелектом, своєї спеціалізованої моделі Mythos у квітні.

Хакери, які використовували російську мову в технічній документації (на що звернули увагу фахівці Google), розгорнули низку агентів на базі штучного інтелекту.

“Ці агенти “безперервно порівнювали код до та після внесення виправлень, виявляли вразливості й автоматично розробляли експлойти – без участі людини”, – повідомили в Google.

Це означає, що агенти самостійно знаходили програмні недоліки та способи їх використання. За даними Google, зловмисники атакували французькі вебсайти у сферах медіа, розваг та освіти.

Дотепер навіть найдосконаліші моделі штучного інтелекту не могли здійснювати кібератаки повністю самостійно. Часто їм була потрібна допомога кваліфікованих хакерів, які спрямовували їхні дії або виправляли помилки. Головна зміна полягала в тому, що моделі ШІ дозволяють хакерам прискорювати атаки та робити їх більш цілеспрямованими.

Видання зазначає, що такий розвиток подій, ймовірно, стривожить уряди та операторів критичної інфраструктури, які ще не оговталися від нещодавнього виявлення серйозних вразливостей у PHP – мові програмування, на якій працює 70% вебпростору; а також від серії зламів холодильного обладнання в супермаркетах, відповідальність за які частково покладають на Іран.