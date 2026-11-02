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Хакери атакували морозильники десятків супермаркетів у Бельгії та Швеції

Довелося утилізувати продукти харчування на тисячі євро.

Хакери атакували морозильники десятків супермаркетів у Бельгії та Швеції
Фото: Stock

Десятки супермаркетів у Бельгії та Швеції стали жертвами ймовірної кібератаки, яка вплинула на роботу їхніх холодильних та морозильних камер.

Про це повідомляє BBC.

У Бельгії постраждали близько 40 супермаркетів мережі Delhaize та 15 магазинів Carrefour, а у Швеції – кілька торгових точок мереж ICA та Coop. 

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В Ірландії атакували 13 магазинів мережі SuperValu.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, довелося утилізувати продукти харчування на тисячі євро. Зокрема, в одному з магазинів ICA у Швеції температура в морозильних камерах була встановлена на рівні 50 °C.

Delhaize, одна з найбільших мереж супермаркетів у Бельгії, повідомила ЗМІ, що вночі в 40 магазинах стався “комп’ютерний інцидент”.

У мережі супермаркетів Carrefour (французької власності) заявили, що наразі “аналізують” інцидент, який торкнувся 15 їхніх магазинів у Бельгії.

У Швеції також постраждали сім із 800 магазинів мережі Coop, як повідомили в компанії, “ситуацію наразі локалізовано, вона перебуває під контролем”.

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