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Стрілянини у США на гелловінських вихідних: щонайменше шестеро загиблих, десятки поранених

У Далласі внаслідок кількох стрілянин у районі Діп Еллум, центрі музики, ресторанів та нічного життя, загинули чотири людини.

Стрілянини у США на гелловінських вихідних: щонайменше шестеро загиблих, десятки поранених
Фото: EPA/UPG

У США унаслідок масових стрілянин у вихідні під час святкування Гелловіну у розважальних районах загинуло щонайменше шість людей, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє France24 з посиланням на правоохоронців.

Найбільш смертоносні випадки насильства сталися в Далласі, де внаслідок кількох стрілянин у районі Діп Еллум, центрі музики, ресторанів та нічного життя, загинули чотири людини та 15 отримали поранення.

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Про стрілянину також повідомила поліція в таких університетських містах, як Фейєтвілл (Арканзас), Бірмінгем (Алабама), Ньюарк (Делавер) та Блумінгтон (Іллінойс).

Начальник поліції Далласа Деніел Комо заявив, що слідчі досі з'ясовують, чи пов'язані між собою три окремі стрілянини, які сталися в суботу ввечері протягом приблизно години й п'ятнадцяти хвилин, і причини їхнього початку наразі невідомі. Комо повідомив, що здійснено кілька арештів, але не уточнив їхню кількість чи про висунуті звинувачення.

У Бірмінгемі одна людина загинула, а вісім інших отримали поранення внаслідок двох окремих стрілянин неподалік від стадіону “Легіон Філд” після щорічного футбольного матчу “Magic City Classic” у суботу ввечері.

У неділю двоє людей перебували у критичному стані.

У місті Ньюарк, штат Делавер, пізно ввечері в суботу поблизу кампусу Делаверського університету було поранено з вогнепальної зброї шістьох людей, повідомив лейтенант поліції Ньюарка Грег Д’Елія.

Внаслідок стрілянини, що сталася рано вранці в неділю в Блумінгтоні, штат Іллінойс, загинула 19-річна жінка, а ще одна жінка перебуває у критичному стані.

У п’ятницю двоє людей загинули під час окремих інцидентів зі стріляниною в магазинах Spirit Halloween у Каліфорнії та Мічигані.

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