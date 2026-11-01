Папа Римський Лев XIV привітав завершення гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині

Понтифік сподівається, що співпраця сторін сприятиме новим ініціативам задля миру.

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Папа Римський Лев XIV привітав успішне завершення гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині та висловив сподівання, що співпраця сторін сприятиме новим ініціативам задля миру.

Про це понтифік заявив після молитви на площі Святого Петра у Ватикані, пише Vatican News.

"Цими днями було проведено гуманітарну місію на користь цивільного населення міста Олешки. Сподіваюсь, щоб співпраця між сторонами, завдяки якій став можливим цей необхідний гуманний жест, сприяла зростанню бажання до діалогу та привела до нових конкретних ініціатив на користь миру", – сказав Папа.

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Також Лев XIV закликав вірян молитися до Діви Марії за всіх, хто потерпає від воєн у різних частинах світу.

Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині?

З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.

29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.

Для евакуації із Олешків підготували 25 автобусів на 750 місць, є швидкі для маломобільних. А тим, хто бажає залишитися, нададуть гуманітарну підтримку.

Українці, яких евакуювали з тимчасово окупованих Олешок та навколишньої громади на Херсонщині, 31 жовтня перетнули державний кордон у Чернігівській області. Усім врятованим нададуть необхідну допомогу.